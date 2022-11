Network Ngena geht Partnerschaft mit Versa ein

Die Partnerschaft beinhaltet auch die Bereitstellung von Versas SASE über die Plattform von Ngena.

Die beiden Unternehmen versprechen, dass Kunden mithilfe der Kooperation Zeit sparen. Die Agilität soll zudem erhöht und das Cybersicherheitsrisiko gesenkt werden. (Bild: ArtemisDiana - stock.adobe.com)

Das SD-WAN-Dienstleistungsunternehmen Ngena hat seine Zusammenarbeit mit dem Anbieter von Secure Access Service Edges (SASE) Versa angekündigt. Laut einer Mitteilung können nun Ngena-Partner und -Endkunden auch Versa-Technologie benutzen.

Laut den Unternehmen wird so die Implementierung von Secure Connectivity-as-a-Service für IT-Teams von der Einführung bis zum Betrieb vereinfacht. Dies gelinge durch das Zusammenfassen verschiedener Funktionen auf der Plattform von Ngena. Mit der Ergänzung durch Versa SASE werde die Plattform zudem in der Lage sein, jedem Kunden auf jedem Gerät an praktisch jedem Ort einen sicheren und leistungsstarken Zugang zu bieten.

Bei SASE handelt es sich um ein cloudbasiertes Architekturkonzept, das SD-WAN-Edge und Sicherheitsdienste umfasst. Sicherheitsüberprüfungen werden also direkt an der Quelle der Verbindung vorgenommen und nicht erst in einem Rechenzentrum.

