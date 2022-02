VDI Neuer Vorsitzender des Gremiums „Digitale Transformation“

Wilhelm Otten ist neuer Vorsitzender des interdisziplinären Gremiums beim Verein Deutscher Ingenieure VDI.

Wilhelm Otten leitete bei Evonik das Geschäftsgebiet Verfahrenstechnik und Engineering, bevor er ein Beratungsunternehmen gründete. (Bild: VDI)

Das Gremium „Digitale Transformation“ des VDI hat einen neuen Vorsitzenden. Wie der Verein mitteilt, übernimmt Wilhelm Otten die Leitung des Expertenkreises. Das Gremium beschäftigt sich über unterschiedliche Ingenieurdisziplinen hinweg mit Fragen der Umsetzung der Digitalen Transformation.

Otten startete seine Karriere 1988 in der Verfahrenstechnik der Degussa AG in Hanau. Nach verschiedenen Stationen übernahm er die Leitung des Geschäftsgebietes Verfahrenstechnik und Engineering der Evonik mit etwa 900 Mitarbeitern in Europa, Amerika, Südamerika, China und Singapur. Otten war damit auch verantwortlich für die Digitalisierungsinitiativen im Bereich der Produktion und Technik. 2020 verließ er Evonik und gründete ein Beratungsunternehmen mit dem Ziel, die Geschäftsprozesse seiner Kunden zu optimieren und zu digitalisieren.

„Wenn die digitale Transformation einen Beitrag zu nachhaltigeren, effizienteren und sicheren Prozessen liefern soll, müssen wir nicht nur digitale Techniken einführen, sondern auch unsere Prozesse neu gestalten“, so Otten. In seiner neuen Funktion wolle er sich für die Umsetzung von Best Practices der digitalen Transformation disziplinenübergreifend engagieren.

(ID:47993637)