Mobilfunk Telekom stellt neuen mobilen Sendemast vor

Für Events, bei Rettungseinsätzen oder in der Landwirtschaft wird oft ein temporäres 5G-Netz benötigt. Der neue mobile Sendemast der Telekom soll besonders kompakt sein und kann von nur einer Person aufgebaut werden.

Der „Mobilfunk-Mast to go“ kommt auf der Digital X 2023 in Köln zum Einsatz. (Bild: Telekom)

Die Telekom hat einen neuen mobilen Sendemast entwickelt, der kleiner, leichter und flexibler als bisherige Modelle sein soll. Laut einer Mitteilung passt die gesamte Mobilfunk-Sendetechnik in einen kompakten Micro-Container. Er könne in weniger als einer Stunde von einer Person aufgebaut werden und sei dann direkt einsatzbereit.

Laut dem Unternehmen handelt es sich dabei aktuell noch um einen Prototypen. Die Anlage unterstützt 5G und LTE, die Antennen können bis auf acht Meter Höhe ausgefahren werden. Erfolgreich getestet wurde sie bereits auf einem Musikfestival. Einsatzgebiete könnten außerdem Neubaugebiete, Großbaustellen oder die Landwirtschaft sein. Unternehmen können den neuen mobilen Sendemast auch in Kombination mit bestehenden 5G-Campus-Netzen für Firmengelände nutzen, heißt es weiter. Die Anbindung ans Datennetz ist sowohl über Glasfaser als auch per Richtfunk möglich.

Die Telekom zeigt den mobilen Sendemast auf der Messe Digital X am 20. und 21. September in Köln. Er befindet sich dort im Mediapark an der Inspiration Stage, der größten Bühne der Veranstaltung. Interessierte Unternehmen können ab November den Micro-Container bis zu sechs Wochen lang für ihre Einsatzzwecke kostenlos testen. Für den Test stehen insgesamt zehn Systeme zur Verfügung. Der Pilot findet im Zeitraum 1. November 2023 bis 31. März 2024 statt. Geschäftskunden können sich dafür direkt an die Telekom wenden.

