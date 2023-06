Forschung Neue KI-Methode vereinfacht die Bildbearbeitung

Die Blickrichtung einer Person auf einem Foto zu ändern, bringt selbst Profis in der Bildbearbeitung ins Schwitzen. KI soll diesen Vorgang nun deutlich erleichtern.

Mit der Drag Gan Methode können komplexe Bildbearbeitungen durchgeführt werden. Die KI generiert dabei eine Vorhersage für ein neues Bild, die wiederum von einem anderen Modell kontrolliert wird. (Bild: MPI-INF)

Ein Forschungsteam unter Leitung des Saarbrücker Max-Planck-Instituts für Informatik hat eine neue Methode für die KI-gestützten Bildbearbeitung entwickelt. Laut einer Mitteilung können so etwa Fahrzeughersteller mit wenigen Mausklicks verschiedene Design-Konfigurationen eines geplanten Fahrzeuges durchspielen.

Möglich mache das eine neue Methode namens „Drag Gan“. „Gan“ steht für „Generative Adversarial Networks“ und beschreibt generative Modelle, die neue Inhalte wie Bilder synthetisieren können. Mithilfe dieses Netzwerks und einer übersichtlichen Nutzeroberfläche sollen auch Laien komplexe Bildbearbeitungen vornehmen können.

Nutzer müssen dafür lediglich die Stellen im Foto markieren, die sie verändern möchten. Dann geben sie in einem Menü an, welcher Art die Veränderung sein soll. So können laut den Forschern mit nur wenigen Mausklicks die Pose, der Gesichtsausdruck, die Blickrichtung oder der Blickwinkel auf einem Foto, beispielsweise von einem Haustier, angepasst werden.

