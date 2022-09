Smart entwickelt Neue Hymer-Camper entstehen mit Siemens-Xcelerator

Siemens Digital Industries Software informiert, dass Hymer das Siemens-Xcelerator-Software- und -Services-Portfolio eingeführt hat, um den Camper-Bau zu revolutionieren.

Hymer setzt Siemes-Xcelerator ein! Und zwar für den Entwurf des revoulutionären Concept Car Visionventure. Die Hymer-Ingenieure nutzen dabei die Möglichkeit eines digitalen roten Fadens, der sich durch den gesamten Prozess der Produktentwicklung zieht, nebst digitalem Zwilling. (Bild: Hymer)

Mit der Einführung des Siemens-Xcelerator-Software- und -Services-Portfolios hat Hymer mithilfe des darin enthaltenen, umfassenden digitalen Zwillings das Visionventure, ein unkonventionelles, neuartiges Reise- und Freizeitfahrzeug, entwickelt.

Die neue Camper-Generation besteche durch ihr einzigartiges Design, das diese Reisemobilkategorie ebenso neu definiere wie die im 3D-Druck gefertigten Karosserieteile. Hinzu kommt das die Temperatur regulierende, energieeffiziente Chassis, das die Oberflächentemperatur des Fahrzeugs reduziert. Das alles verkörpere den Pionier- und Innovationsgeist von Hymer, indem Visionventure sowohl im Design als auch beim innovativen und nachhaltigen Einsatz neuer Werkstoffe völlig neue Wege beschreitet.

Hymer reduziert physische Prototypen um 80 Prozent

Hymer hat durch den Einsatz des Siemens Xcelerator-Portfolios, dem Konzept des umfassenden digitalen Zwillings in Kombination mit der neuesten immersiven VR-Technologie, die Entwicklung seiner Produkte neu definiert und damit deutliche Vorteile in der gesamten Unternehmensgruppe erzielen können, die aber nicht weiter genannt werden. Immerhin erfährt man folgendes: Nachdem der Bedarf an physischen Prototypen damit um 80 Prozent reduziert werden konnte und konsolidierte Konstruktionsdaten praktisch direkt zur Überprüfung zur Verfügung stehen, verkürzte sich auch die Variantenableitungszeit um weitere 65 Prozent.

Den Gesamtentwurf für das Visionventure haben die Ingenieure bei Hymer dadurch unterstützt, dass sie den digitalen roten Faden in jedem einzelnen Schritt des Produktentwurfes angewendet haben, wie es weiter heißt. Er ziehe sich durch jeden einzelnen Schritt des gesamten Konstruktionsprozesses, was über die Software-Programme NX, Solid Edge, Simcenter und Teamcenter aus dem Siemens Xcelerator-Portfolio geschehe.

Mehr zum Hintergrund und Nutzen des Siemens-Xcelerators

