Virtual Factory Neue Fabriken lieber erst virtuell testen

German Edge Cloud hat seiner Oncite Industrial Suite jetzt eine neue Funktion gegeben mit der ganze Fabriken und Produktionen noch in der Entwicklungsphase unter die Lupe genommen werden können.

Mit der 3D-Visualisierung einer Fabrik lassen sich Produktionen voll planen, evaluieren und optimieren – Stichwort „Virtual Factory“. Möglich macht dies jetzt ein neuer Service im Rahmen der Oncite Industrial Suite von German Edge Cloud. (Bild: German Edge Cloud)

Wolle Sie wissen, wo gibt es Bremsklötze in der Produktion gibt? Oder welche Anpassungen in der realen Fabrik später Vorteile bringen? Diese und weitere Fragen lassen sich mit dem neuen Service „Virtual Factory“ der Oncite Industrial Suite beantworten, der die cloudnativen Anwendungen der Software von German Edge Cloud jetzt erweitert.

Der neue Service dient der Akquise und Darstellung von Daten aus der Fabrik. Die Daten werden dazu vom Sensorwert bis zur ERP-Buchung nahezu in Echtzeit erfasst und gesammelt, heißt es weiter. Dies könne sowohl wertvolle Einblicke in Echtzeit bringen als auch zur historischen Darstellung genutzt werden, um zum Beispiel Störfaktoren zu erkennen, welche die Produktionsprozesse im echten Leben verlangsamen würden. Die Daten können dazu in individuellen Mini-Dashboards direkt am jeweiligen Objekt oder in detaillierten Dashboards im BI (Business Intelligence)-System dargestellt werden. Darüber hinaus ist eine eingehende Analyse möglich, die sich von der einfachen Aggregation bis zur Erstellung von Berichten spannt. Zu sehen ist diese Innovation auf der Hannover Messe in Halle 11. Rittal nutzt die Vorteile übrigens bereits im Werk in Haiger.

Effektiver Funktionstest ganzer Fabriken in nahezu Echtzeit

Durch ein hochintegriertes Datenmanagement lassen sich auf 3D-Abbildungen der Fabrik auch reale Produktionsdaten fast in Echtzeit visualisieren und auswerten, betont German Edge Cloud. Damit entstehe ein besonderer Einblick in alle Betriebsabläufe und ein detailliertes Datenlagebild der Produktion, damit etwaige Probleme möglichst frühzeitig erkannt würden. Durch die Auswertungsmöglichkeiten ist die Basis zur Fehleranalyse und Produktionsoptimierung geschaffen.

Die „Virtual Factory“ erlaubt die schnelle, grafisch gestützte Modellierung der Fabrik, von der abstrahierten Stammdatenhierarchie des Maschinenparks bis zum 3D-Modell der Anlagen. Alle Bereiche der Fabrik könnten so fast in Echtzeit transparent dargestellt werden, was die Steuerung der Fabrik durch Instandhalter, Maschinenbediener und Fertigungsplaner unterstütze. Für German Edge Cloud ist das ein wichtiger Faktor in Zeiten, in denen eine hohe Agilität in Industriebetrieben erfolgsentscheidend ist.

Die Kundenbedürfnisse und Marktbedingungen in vielen produzierenden Unternehmen ändern sich nicht zuletzt stetig. Produktions- und Intralogistikprozesse müssten deshalb schnell an neue Gegebenheiten angepasst werden. Mit dem Service „Virtual Factory“ können Betriebe sich aber nun wandlungsfähiger und flexibler aufstellen. Durch die Möglichkeit, die Fabrik in der digitalen Welt abzubilden, lassen sich potenzielle Engpässe oder Störfaktoren rasch identifizieren, bevor sie in der realen Produktion Probleme machen. Die Anwender würden auch in die Lage versetzt, Auswirkungen veränderter Prozesse schnell in der Fabrik zu sehen. Das ermöglicht es, zügig und risikoarm Anpassungen vorzunehmen, um die Produktionseffizienz aufrecht zu erhalten.

(ID:49410759)