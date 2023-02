Cybersicherheit Neue EU-Verordnung sorgt für Handlungsbedarf

Mit ihrem frisch in Kraft getretenen Verordnungspaket hat die EU dafür gesorgt, dass Organisationen aller Art zukünftig einen prägnanten Schutz gegen Cyberangriffe vorweisen müssen. Mögliche Schwachstellen deckt ein autonomes Penetration Testing auf.

Nordzero soll, unter anderem mit Hilfe professioneller Reports, als autonomes Penetration-Testing-Programm für die Einhaltung von NIS 2 sorgen. (Bild: frei lizenziert / Pixabay

In einer Pressemitteilung warnt Rainer M. Richter, Vice President EMEA & APAC von Horizon3.ai vor Versäumnissen der Cybersicherheit. Vielen Unternehmen sei bisher nicht klar, dass die neue EU-Richtlinie, NIS 2, auch das eigene Handeln tangiere. Mögliche Lücken müssten schnellstens erkannt und beseitigt werden, so Richter. Horizon3.ai hat zu diesem Zweck eine Lösung entwickelt. Nodezero heißt das von ehemaligen Mitgliedern von Cyber-Defense-Teams entwickelte Programm, das, laut Pressemeldung, Hilfe verspricht. Es simuliert Angriffe auf die eigene Infrastruktur, ohne dabei ein Risiko darzustellen. „Unsere Methode des autonomen Penetration Testings ist im Unterschied zum automatischen Pentesting nicht einfach eine Abfolge von Tests. Nodezero untersucht mit einer KI-gestützten Abfolge von Tests die gesamte Infrastruktur und findet so alle ausnutzbaren Angriffsvektoren. Damit können Schwachstellen in kürzester Zeit identifiziert, behoben und auf korrekte Sicherheit neu überprüft werden, ohne auf die üblicherweise notwendigen Cybersicherheitsspezialisten angewiesen zu sein“, so Richter weiter.

Automatisierte Sicherheit

Die IT-Sicherheit soll, so die Anforderung der EU, zum Teil der Unternehmenssteuerung werden. Damit einher gehen Verpflichtungen für Organisationen zur Einführung von Notfallplänen und Risikomanagement und für eine schnelle Meldung von Vorfällen an Aufsichtsbehörden. Laut Horizon3.ai hilft das autonome Pentesting dabei. Nodezero sei gleichermaßen für professionelle Pentester und auch für den Einsatz in Unternehmen geeignet. Das Programm erstellt Reports, die bei der Beseitigung von Schwachstellen hilfreich sind. So könne die gesamte Infrastruktur ständig auf Sicherheitsprobleme untersucht werden. Das unterscheidet Nodezero auch von externen Pentestern, die mögliche Angriffsszenarien nur etwa einmal im Jahr simulieren.

NIS 2 geht alle an

Für Europa nutzt Nordzero eine europäische Instanz für höchste Datensicherheit. „Das so erzielbare Sicherheitsniveau ist höher als alle bisherigen Maßnahmen. Das bezieht sich nicht nur auf die Erfüllung von NIS 2, sondern auch auf einen effizienteren Schutz vor Angreifern. Unsere Algorithmen werden regelmäßig erweitert aktualisiert und sind daher stets auf Augenhöhe mit den Hackern – egal, ob wirtschaftlich oder politisch motiviert“, erläutert Richter. NIS 2 gilt auch für kleine Unternehmen, die oft nur über eingeschränkte Möglichkeiten in der IT-Abteilung verfügen. Iris Plöger, verantwortlich für Digitalisierung beim Bundesverband der Deutschen Industrie, betont, dass NIS 2 alle angehe, egal wie groß das Unternehmen ist. Zudem drohen Organisationen hohe Strafen bei Nichteinhaltung. Richter resümiert: „Jetzt kommt der Druck von beiden Seiten – nicht nur Angreifer bedrohen Firmen in ihrer Existenz, sondern auch Sicherheitslücken, die mit Geldstrafen versehen sind. Es ist dringender Handlungsbedarf gegeben!“

(ID:49198757)