Vernetzte Geschäftsprozesse Neue EDI-Plattform soll digitale Transformation vereinfachen

Für die digitale Transformation müssen viele Unternehmen ihren Rechnungsverkehr und ihre Betriebsprozesse rund um den Dokumentenaustausch optimieren. Eine neue Plattform soll dies nun vereinfachen.

Durch die EDI-Module "Customer Portal" und "Supplier Portal" von Omnizon werden Kunden und Lieferanten, die über keinerlei elektronischen Zugang verfügen, digitalisiert und in die Supply Chain eingebunden. (Bild: Murrstock - stock.adobe.com )

Der EDI-Anbieter Omnizon Networks hat neben seiner Eröffnung des Standorts in Puchheim bei München auch die Omnizon iPaaS EDI Plattform angekündigt. Laut einer Mitteilung soll etwa für mittelständische Unternehmen damit der digitale Dokumenten- und Datenaustausch entlang der Wertschöpfungskette vereinfacht werden.

Einbindung von analogen Partnern und Kunden

Omnizon Networks verspricht mit seiner neuen Plattform erhöhte Effizienz sowie mehr Cybersicherheit. Die Plattform besitze zudem Schnittstellen zu allen gängigen ERP-Systemen, einschließlich zu Open Source Programmen wie etwa Odoo. Dabei unterstützt sie eine Vielzahl von Datenformaten, die in der B2B- und der Behördenkommunikation Standard sind. Auch analoge Kunden und Geschäftspartner können in die Plattform eingebunden werden. Ziel von Omnizon ist es laut eigenen Angaben, der Industrie, mittelständischen Unternehmen, dem Handwerk und vielen Dienstleistungsbranchen den Start in die digitale Transformation zu ermöglichen.

Mithilfe von "Electronic Data Interchange " (EDI), kann auf die Verwendung von Papier verzichtet werden. Bestellungen, Rechnungen oder Avise können unterbrechungsfrei und automatisiert zwischen Unternehmen innerhalb derselben Lieferkette ausgetauscht werden. Eine manuelle, oft fehlerhafte und komplizierte Dateneingabe, werde damit überflüssig.

