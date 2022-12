Advanced Manufacturing Nationales Zentrum für fortgeschrittene Fertigung

Um die fortschrittliche Fertigungsindustrie in den USA wiederzubeleben, sei ein nationales Zentrum in Planung, welches von dem Illinois Institute of Technology und DMG Mori gegründet werde.

Gemeinsam wollen die Illinois Tech und das Unternehmen DMG Mori ein Bildungszentrum gründen, um den Vereinigten Staaten in Zukunft ausreichend Arbeitskräfte und hochleistungsvolle Technologien für das verarbeitende Gewerbe zur Verfügung zu stellen. (Bild: Illinois Tech)

In dem geplanten Zentrum in Chicago sollen Arbeitskräfte ausgebildet und entwickelt werden, dabei wolle man einige regionale Partner aus der Industrie und dem Hochschulwesen dazu holen. Damit plane man, künftig hochtechnologische und wachstumsstarke Arbeitsplätze für das verarbeitende Gewerbe in den USA zu schaffen. Mithilfe von Präsenz- und Online-Lehrplänen soll Industrie- und Bildungsexpertise vereint werden.

Halbleiterproduktion soll vorangetrieben werden

Der CHIPS-and-Science-Act des neuen Gesetzes sichere die Zukunft der amerikanischen Industrie und Wissenschaft, indem Bundesmittel für die Ausbildung künftiger Arbeitskräfte bereitgestellt werden würden. Insbesondere die Halbleiter- und Produktionskräfte würden durch die Partnerschaft von DMG Mori und Illinois Tech gestärkt werden. Auch James V. Nudo, Vorsitzender von DMG MORI Federal Services, sei der Meinung, dass DMG Mori dazu beitragen würde, den Bedarf an ausgebildeten Arbeitskräften zu decken.

DMG Mori als Anbieter von Additive Manufacturing

Über die Hälfte der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in den USA würden im verarbeitenden Gewerbe stattfinden, wodurch die Nachfrage nach neuen Technologien stetig steigen würde. Aus diesem Grund plane man, auf die Industrie zugeschnittene Studiengänge zu gründen.

Das Unternehmen DMG Mori biete unter anderem vier vollständige Prozessketten für additive Verfahren sowie ein umfassendes Pulverportfolio an. Unter anderem sei darin beispielsweise das Lasertec-DED Pulverdüseverfahren oder das Pulverbettverfahren Lasertec-SLM enthalten.

