Future of Industrial Usability 2023 Nachhaltig gebrauchstauglich: Sustainable UX

Die User Experience stellt die Menschen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt – dieses Mantra sollte sich auch in einem nachhaltigen UX-Design widerspiegeln. Doch was heißt das überhaupt? Und wie funktioniert das?

Nachhaltige UX bedeutet den Ansatz der mensch-zentrierten Gestaltung konsequent zu Ende zu denken. (Bild: Vogel Communications Group)

In einer zunehmend vernetzten Welt entstehen beeindruckende, interaktive Systeme, die auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer zugeschnitten sind und eine hervorragende User Experience bieten. Doch zu welchem Preis? Oftmals übersehen wir in unserem Bestreben nach Perfektion unbeabsichtigte Konsequenzen und den möglichen Schaden, den wir auf ökologischer oder sozialer Ebene verursachen.

Wie das besser geht, verrät Thorsten Jonas von SUX - The Sustainable UX Network beim diesjährigen Future of Industrial Usability.

Warum ist das ein Thema?

Es wird Zeit, unseren Horizont zu erweitern und uns die Frage zu stellen: Wie können wir „gebrauchstaugliche“ Systeme entwickeln, die nicht nur die Bedürfnisse unserer Kunden und Kundinnen erfüllen, sondern auch im Sinne der Nachhaltigkeit handeln?

Drei wichtige Aspekte des Vortrags:

Was bedeutet „Nachhaltigkeit“ im Kontext von UX? Ein tiefer Einblick in die Beziehung zwischen User Experience und Nachhaltigkeit.

Der Übergang von UX zu Sustainable UX: Entdecken Sie, wie das aktuelle UX-Methodenset angepasst werden muss, um einen nachhaltigeren Ansatz in der Gestaltung zu gewährleisten.

Praktische Umsetzung von Sustainable UX: Wie kann man der Nachhaltigkeit im Produktentstehungsprozess konkret zu einem angemessenen Stellenwert verhelfen?

Am Ende dieses Vortrags soll ein besseres Verständnis dafür stehen, wie wir sicherstellen können, dass „Gebrauchstauglichkeit“ nicht nur die User im Blick hat, sondern auch den Planeten und die Gesellschaft als Ganzes. Denn was nützt die beste User Experience, wenn sie andernorts Schaden verursacht?

