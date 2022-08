Multimaterial-3D-Druck Multec stellt 3D-Drucker mit Sechsfach-Druckkopf vor

Multec hat zusammen mit Siemens den Fused Filament Fabrication (FFF)--3D-Drucker M800S entwickelt. Herzstück des Industrie-3D-Druckers ist der patentierte 6-fach-Druckkopf Hexa-Move von Multec, mit dem bis zu sechs Materialien gleichzeitig gedruckt werden können. Von Siemens kommt die Steuerungstechnik.

Der 6-fach-Druckkopf in Kombination mit der Sinumerik MC steigert in der M800S sowohl die Materialkombination, die Wirtschaftlichkeit als auch die Prozesssicherheit. (Bild: Multec )

In der Industrie müssen Produktionsprozesse zuverlässig, planbar und kalkulierbar sein. Hier war die FFF-Drucktechnik bisher oft teuer, unzuverlässig und mit viel personellem Aufwand verbunden. Der von Multec vorgestellte 3D-Drucker M800S besitzt nun einen Sechsfach-Druckkopf und eine industrielle Maschinensteuerung. Laut Multec sorgen die in Echtzeit durchgeführte Überwachung und Regelung des Volumenstroms für eine enorme Qualitätsverbesserung. Durch den Sechsfach-Druckkopf werden eine breite Variabilität von Material- und Düsengrößenkombinationen und stark reduzierte Rüstzeiten erreicht, heißt es.

Der Mehrfachdruckkopf ist mit einem Düsenverschluss ausgestattet und erlaubt Düsenwechsel in Sekundenbruchteilen . (Bild: Multec )

Wie Multec mitteilt, löst bereits der industriell bewährte 4-Move-Druckkopf das in der FFF-Technologie häufige Nachtropfen und Verschmieren durch die intelligente Automatik. Der neue Sechsfach-Druckkopf Hexa-Move reduziere jetzt Nebenkosten und Rüstzeiten wie Düsenwechsel und Filamentladen deutlich. Jede Düse sei innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit und kombinierbar mit anderen Materialien oder Düsengrößen. So sind in einem Druckvorgang bis zu sechs Materialien, sechs Düsengrößen oder Farben möglich. Neben Multimaterial-Druckteilen und Stützmaterialeinsatz bietet der Mehrfachdruckkopf durch Düsenkombinationen reduzierte Produktionszeiten. So füllen große Düsen den Infill schnell und effektiv, während kleine Düsen die Außenflächen perfektionieren.

Mit der Siemenssteuerung Sinumerik MC und einer CNC-gesteuerten Vorschubachse entstehen nach Angaben von Multec durch die Echtzeit-Überwachung und Regelung der Volumenströme fehlerfreie und hochfeste Druckteile. Die Look-Ahead-Regelung ermögliche höhere Beschleunigungen auch in Ecken und Kurven mit gezieltem Volumenstrom. Gleichzeitig werde die Düsenperformance und der Verschleiß permanent überwacht. So könne eine Düsenverstopfung bereits im ersten Stadium erkannt werden. Darüber hinaus sorgt eine Positionsüberwachung mittels Siemens-Absolutwertgeber für Präzision und Wiederholgenauigkeit, heißt es.

