Smart Factory MPDV neuer Partner im Bosch-Rexroth-Ökosystem

Für seine Automatisierungsplattform ctrlX Automation hat Bosch Rexroth neue Partner gewonnen. MPDV unterstützt das Unternehmen mit seiner Smart Factory Gateway-App.

MPDV unterstützt die Automatisierungsplattform „ctrlX AUTOMATION“ von Bosch Rexroth. (Bild: MPDV)

Bosch Rexroth hat für seine Automatisierungsplattform ctrlX Automation neue Partner gewonnen. Mit dabei ist laut einer Mitteilung des Unternehmens MPDV.

Die Automatisierungsplattform ist ein offenes Ökosystem, in dem Anwender Apps von Bosch Rexroth oder Apps von Drittanbietern nutzen können. MPDV liefert die App Smart Factory Gateway (SFG). Diese soll die Automatisierungswelt von ctrlX Automation mit der Fertigungs-IT der Smart Factory verbinden, um die Lücke zwischen OT und IT zu schließen.

Funktion von SFG

Mit der App sollen zukünftig maschinen- und prozessorientierte Daten aus der ctrlX Automation erfasst werden können. Sie ergänzt die Daten um einen betriebswirtschaftlichen Kontext und stellt diese zwecks Weiterverarbeitung und Analyse externen Business-Anwendungen zur Verfügung. Das kann ein MES-, ein ERP- oder auch ein KI-Tool sein.

Prozesswerte und Signale mit betriebswirtschaftlichen Daten aus externen Business-Anwendungen, wie Auftrags- oder Artikelnummer, sollen so verknüpft werden. Diese durch den SFG verarbeiteten Daten werden dabei automatisch in ein standardisiertes, semantisches Informationsmodell eingeordnet. Fertigungsorientierte Daten können dadurch laut MPDV direkt in die Business-Anwendung integriert werden.

