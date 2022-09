Digitalisierung Mobilfunknetz der Telekom und Microsoft Teams verschmelzen

Eine Vernetzung mit Outlook und der Festnetznummer im Büro gibt es bei Microsoft Teams schon. Mit der Telekom soll nun auch das mobile telefonieren hinzukommen.

Die Telekom bietet in Kürze „ Mobile für Microsoft Teams“ an. (Bild: Deutsche Telekom)

Die Deutsche Telekom hat eine Erweiterung für den Kollaborationsdienst Microsoft Teams angekündigt. Laut einer Mitteilung soll es unter dem Namen „Mobile für Microsoft Teams“ möglich sein, die Mobilfunkrufnummern von Geschäftskunden in Teams zu integrieren. Nutzer sollen so unabhängig von Ort und Gerät direkt in Teams telefonieren und Inlands- und Auslandsgespräche mit der Mobilfunkrufnummer ein- und ausgehend führen können.

Zentrale Plattform für das Arbeiten

Die Telefonie-Leistungen der Telekom lassen sich im Microsoft Teams Admin Center verwalten. Kunden der Telekom können die Rufnummern des geeigneten Geschäftskunden-Vertrages direkt in Teams importieren und ihren Nutzern zuordnen. Ein weiterer Vorteil: sollte die Datenverbindung beim Arbeiten von unterwegs einmal fehlen, können Nutzer laut der Telekom weiterhin mobil in Teams telefonieren und zusammenarbeiten.

Nutzer können Teams damit als zentrale Plattform für das Arbeiten nutzen. „Besetzt“ auf dem mobilen Gerät bedeutet zum Beispiel auch „Besetzt“ auf allen anderen Geräten in Teams – und umgekehrt. Ist in Outlook eine Abwesenheitsmeldung eingerichtet, wird ein entsprechender Text auf der Mobilbox abgespielt.

(ID:48584506)