Digitale Produktion Mitsubishi Electric bringt KI-gestützte Analyse für die Produktion

Das Data-Science-Tool Melsoft Mailab, was für Mitsubishi Electric AI Laboratory steht, unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung Ihrer Fertigung. Und so soll das funktionieren.

Das neue Data Science Tool Melsoft Mailab von Mitsubishi Electric unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung der Fertigung mit den Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (KI), um so deren Produktivität zu steigern. Hier stellen die Japaner ihre Idee vor. (Bild: Mitsubishi Electric Corporation)

Melsoft Mailab von Mitsubishi Electric gilt als effektive, intuitiv zu bedienende Plattform, die Künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um Abläufe in Produktionslinien automatisch zu optimieren. Sei es die Abfallvermeidung durch geringere Ausschussmengen, weniger Stillstandszeiten durch vorbeugende Wartung oder die Senkung des Energieverbrauchs durch Prozessoptimierung, wie der Anbieter aufzählt.

Warum das Ganze? Nun, die Zukunft der Fertigung gehört effizienteren und reaktionsschnellen Produktionssystemen und -anlagen. Ein Tor in diese Zukunft heißt Datenanalyse via Software der nächsten Generation. Also Softwaresysteme, die große Datenmengen schnell verarbeiten können, heißt es weiter. Viele wüssten, was nötig sei, doch fehle es den Unternehmen oft an den Ressourcen, um dieses Ziel zu erreichen. Dazu gehören das Budget für qualifizierte Datenanalysten und KI-Spezialisten sowie die Fähigkeit, große Datenmengen in den Griff zu bekommen. Aber auch fehlende Zeit, die für die Entwicklung präziser Modelle zur Verfügung steht, ist ein Thema. Mit der Plattform Melsoft Mailab soll Unterstützung kommen.

Denn die neue Software von Mitsubishi Electric fungiere als dedizierter virtueller KI-Datenwissenschaftler, der Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen hilft, um sie in die Lage zu versetzen, auch zukunftsorientierte Fertigungsstrategien in die Wirklichkeit übertragen zu können. Diese Neuheit in Sache Unterstützung durch KI sei auch noch recht schnell einsatzbereit und erfordert nur einen minimalen Schulungsaufwand oder Vorwissen. Sie unterstützt den Benutzer Schritt für Schritt dabei, die Modelle zu erstellen, sagen die Experten. Diese Modelle werden aus historischen Daten abgeleitet, weshalb der Benutzer über keine spezielle Fachkenntnisse verfügen muss, so die Erklärung. Die Software nutze verschiedene Algorithmen für das Maschinelle Lernen (ML), wodurch die Datenerfassung, die Erstellung von Vorhersagemodellen und die Auswertung großer Datenmengen komplett automatisiert würden. Damit beseitigt Melsoft Mailab die meisten der bestehenden Einstiegshürden, um in die Welt der Industrie-4.0-Anwendungen einzutreten, die auf fortschrittlicher Datenanalyse basieren. Das Tool vereinfache auch die Umsetzung von Strategien zur Verbesserung der Produktion mit einem schnellen Return on Investment (ROI), wie Mitsubishi verspricht.

Smarter Assistent erhöht die Qualität in der Fertigung

Die Benutzerfreundlichkeit der neuen Plattform beginne also bereits bei der Installation. Denn Melsoft Mailab kann entweder lokal auf einem PC oder auf einem zentralen leistungsstarken PC/Server installiert werden. Der Zugriff ist von jedem internetfähigen Gerät im Netzwerk und sogar von mehreren Benutzern gleichzeitig möglich, wie es weiter heißt.

Nach der Installation stelle das Systeme eine intuitive Benutzeroberfläche dar. Die gut verständliche Anleitung navigiert auch User ohne umfassende Vorkenntnisse schrittweise durch das Programm. Außerdem hilft die Software zu verstehen, was die Daten aussagen, und unterstützt die Nutzer dabei in allen Phasen eines Datenanalyseprojekts, so Mitsubishi. Das werde dadurch erreicht, dass die zu verarbeitenden Datensätze auf verschiedene Arten visualisiert werden könnten, und Analysemodelle auf der Grundlage der von den Anwendern ausgewählten Ziele erstellt würden. Diese Prozesse innerhalb des KI-Analysewerkzeugs nutzen übrigens die bereits existierende Maisart-KI von Mitsubishi Electric.

Flexible Analysesoftware steigert peu à peu die Produktion

Melsoft Mailab wurde also entwickelt, um eine breite Palette unterschiedlicher Anwendungsszenarien zu unterstützen. Das System ließe sich deshalb auch auf verschiedene Anwendungen zuschneiden. Beispielsweise könne die Software im Offline-Modus verwendet werden, um vorhandene Daten zur Erzeugung oder Optimierung geeigneter Vorhersagemodelle zu nutzen – wenn nötig mit Python-Skripten anzupassen. Die erzeugten Vorhersagemodelle könnten dann zur Echtzeitdiagnose eingesetzt werden, wobei die während des Betriebs einer Anlage generierten Daten den Vorhersagemodellen zur Verfügung gestellt werden und dabei Erkenntnisse über den Zustand der Anlage, ihre Leistung und Optimierungsmöglichkeiten zu liefern.

Darüber hinaus können neue Informationen genutzt werden, um die Genauigkeit der Modelle und der Ergebnisse kontinuierlich zu verbessern, heißt es weiter. Diese Möglichkeit gibt Unternehmen die Chance, ihre Produktivität im Laufe der Zeit zu steigern.

Jetzt Newsletter abonnieren Verpassen Sie nicht unsere besten Inhalte Geschäftliche E-Mail Bitte geben Sie eine gültige E-Mailadresse ein. Abonnieren Mit Klick auf „Newsletter abonnieren“ erkläre ich mich mit der Verarbeitung und Nutzung meiner Daten gemäß Einwilligungserklärung (bitte aufklappen für Details) einverstanden und akzeptiere die Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen finde ich in unserer Datenschutzerklärung. Aufklappen für Details zu Ihrer Einwilligung Stand vom 15.04.2021 Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir verantwortungsvoll mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen. Sofern wir personenbezogene Daten von Ihnen erheben, verarbeiten wir diese unter Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Einwilligung in die Verwendung von Daten zu Werbezwecken Ich bin damit einverstanden, dass die Vogel Communications Group GmbH & Co. KG, Max-Planckstr. 7-9, 97082 Würzburg einschließlich aller mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen (im weiteren: Vogel Communications Group) meine E-Mail-Adresse für die Zusendung von redaktionellen Newslettern nutzt. Auflistungen der jeweils zugehörigen Unternehmen können hier abgerufen werden. Der Newsletterinhalt erstreckt sich dabei auf Produkte und Dienstleistungen aller zuvor genannten Unternehmen, darunter beispielsweise Fachzeitschriften und Fachbücher, Veranstaltungen und Messen sowie veranstaltungsbezogene Produkte und Dienstleistungen, Print- und Digital-Mediaangebote und Services wie weitere (redaktionelle) Newsletter, Gewinnspiele, Lead-Kampagnen, Marktforschung im Online- und Offline-Bereich, fachspezifische Webportale und E-Learning-Angebote. Wenn auch meine persönliche Telefonnummer erhoben wurde, darf diese für die Unterbreitung von Angeboten der vorgenannten Produkte und Dienstleistungen der vorgenannten Unternehmen und Marktforschung genutzt werden. Falls ich im Internet auf Portalen der Vogel Communications Group einschließlich deren mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen geschützte Inhalte abrufe, muss ich mich mit weiteren Daten für den Zugang zu diesen Inhalten registrieren. Im Gegenzug für diesen gebührenlosen Zugang zu redaktionellen Inhalten dürfen meine Daten im Sinne dieser Einwilligung für die hier genannten Zwecke verwendet werden. Recht auf Widerruf Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen kann. Durch meinen Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund meiner Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Um meinen Widerruf zu erklären, kann ich als eine Möglichkeit das unter https://support.vogel.de abrufbare Kontaktformular nutzen. Sofern ich einzelne von mir abonnierte Newsletter nicht mehr erhalten möchte, kann ich darüber hinaus auch den am Ende eines Newsletters eingebundenen Abmeldelink anklicken. Weitere Informationen zu meinem Widerrufsrecht und dessen Ausübung sowie zu den Folgen meines Widerrufs finde ich in der Datenschutzerklärung, Abschnitt Redaktionelle Newsletter.

(ID:49218079)