Gebäudemanagement Mit IoT-Technologie bis zu zehn Prozent Energiekosten sparen

Die Energiepreise steigen und auch im Gebäudesektor werden neue Wege gesucht, um Energie effizienter zu nutzen. Der Schlüssel dafür könnte IoT-Technologie sein.

Auf Mobilfunk basierende IoT-Lösungen für das Gebäudemanagement, beispielsweise über 4G und 5G, können die Nachhaltigkeit von Gebäuden verbessern. (Bild: Ericsson GmbH)

Der Anbieter von Kommunikationstechnologie Ericsson hat gemeinsam mit dem SaaS-Unternehmen Kiona einen Bericht über IoT im Gebäudemanagement veröffentlicht. Laut einer Mitteilung können demnach Eigentümer mithilfe von IoT im Gebäudemanagement ihre Energiekosten um bis zu zehn Prozent senken. Die Partner stellten außerdem fest, dass drei Viertel der Gebäude in Europa nicht energieeffizient sind.

Probleme schneller identifizieren und beheben

IoT-Technologien könnten eingesetzt werden, um den Energieverbrauch innerhalb eines Gebäudes zu überwachen, zu steuern und zu optimieren, heißt es weiter. So könne in einem vernetzten Gebäude ein Problem schneller identifiziert und behoben werden. Außerdem lasse sich durch die Vernetzung etwa die Heizung intelligent steuern und müsse nicht manuell an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.

Der komplette Bericht ist auf der Homepage von Ericsson erhältlich.

