Daten Mit digitalem Zwilling den Betrieb von Wind- und Solarparks optimieren

Bei der Planung von Wind- oder Solarparks gehen Daten oft verloren, weil sie manuell von der Planungs- in die Konstruktionsphase übertragen wurden. Eine Erweiterung für Ecostruxure soll diesen Vorgang nun optimieren.

Ecostruxure for Renewables eignet sich für Anlagen die regenerative Energien einbinden und für hybride Projekte, die Solar, Wind- und Speicheranlagen miteinander kombinieren. (Bild: KanawatTH - stock.adobe.com)

Schneider Electric hat eine Erweiterung für Plattform Ecostruxure angekündigt. Laut einer Mitteilung soll Ecostruxure for Renewables die Datendurchgängigkeit von der Planungs- bis hin zur Instandhaltungsphase bei erneuerbaren Energieerzeugern wie Wind- oder Solarparks ermöglichen. Dies gelinge etwa durch digitale Zwillinge, die in der Projektierungsphase erstellt wurden und auch später für die Wartung genutzt werden können.

Die Daten des digitalen Zwillings können zudem in Echtzeit in das Unified Operations Center des Schneider Partners Aveva integriert werden. Dies erhöhe die Transparenz von Energieerzeugungsanlagen und ermögliche Anlagenbetreibern einen Einblick in die Daten unterschiedlicher Standorte, einzelner KPIs sowie verschiedener Echtzeit-Vorgänge.

Aufruf zur Nachhaltigkeit

Gleichzeitig hat Schneider Electric die Innovation Summit World Tour 2022 in Las Vegas mit einem Aufruf zur Nachhaltigkeit eröffnet. Im Rahmen der Innovation Summit World Tour stellt das Unternehmen zahlreiche Produkte, Software und Dienstleistungen beispielsweise aus den Bereichen Energiemanagement und Industrieautomation seinen Kunden und Partnern vor.

„In einer Zeit der globalen Krise müssen wir uns über unseren Weg und unser Ziel vollkommen im Klaren sein. Die aktuelle Energiekrise ist nur die Spitze des Eisbergs“, sagt Jean-Pascal Tricoire, Chairman und CEO von Schneider Electric während der Eröffnung. „Angesichts der Tatsache, dass sich der weltweite Energiebedarf in den nächsten 30 Jahren voraussichtlich verdreifachen wird, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir alle bereits jetzt verfügbaren Technologien einsetzen, um Elektrifizierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit drastisch zu beschleunigen.“

