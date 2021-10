Handlungsleitfaden Mit Daten zur nachhaltigen Citylogistik

Das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO hat Methoden zur Identifikation, Bewertung, Erhebung und Auswertung von Daten für Citylogistik und urbanen Güterverkehr genauer analysiert. Im Rahmen des Projekts „MobiDig“ entstand ein Handlungsleitfaden.

Unter anderem Stuttgart hat das Fraunhofer IAO untersucht. (Bild: Nicole Köhler/Pixabay)

Die Kommunen in Deutschland sind auf den Erhalt des Logistiksektors angewiesen. Aber wie können die Kommunen ihren Gestaltungsspielraum nutzen, um den Güterverkehr besser zu regeln und dabei die Interessen von anderen Parteien wie etwa Anwohnern berücksichtigen? Im „Handlungsleitfaden zur Nutzung von Daten als Planungsgrundlage kommunaler Citylogistik“ hat sich das Fraunhofer IAO dieser Frage angenähert und dafür die Kommunen Aalen, Heidelberg und Stuttgart untersucht. Ziel war es, Daten zu erheben um mit ihrer Hilfe eine Handlungsgrundlage zu schaffen.

Daten liegen oftmals ungenutzt vor

Die Wissenschaftler haben vor allem Verbesserungspotenziale beim Zugang und Umgang mit Daten bei Kommunen festgestellt, heißt es weiter. „Eine Vielzahl an Daten, die für logistische Planungsmaßnahmen relevant sind, liegen bereits in den Kommunen vor, diese bleiben aber zumeist unberücksichtigt“, erklärt Lars Mauch, Logistikexperte am Fraunhofer IAO. Daten von Verkehrszälanlagen könnten etwa auch dafür genutzt werden, um den Lieferverkehr besser einzuschätzen. „Häufig sind sich kommunale Vertreter nicht darüber bewusst, welche Datenschätze sich in den jeweiligen Fachabteilungen verbergen und wer die passende Ansprechperson ist“, so Mauch weiter.

Als Lösung schlagen die Forscher vor, eine möglichst breit umfassende Open-Data-Plattform zu schaffen. Diese könnte die erfassten Daten auch über die einzelnen Kommunen hinaus nutzbar machen. Mit dem Handlungsleitfaden des IAO sollen baden-württembergische Kommunen nun in der Lage sein, auf Basis eigenständiger Datenerhebungen und -analysen eine Planungsgrundlage zur aktiven Gestaltung einer nachhaltigen Citylogistik zu schaffen.

Den gesamten Handlungsleitfaden des Fraunhofer IAO finden Sie hier.

