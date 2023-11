Nachlese Formnext 2023 Mit 3D-Druck zu mehr Produktivität und Nachhaltigkeit

Die Transformation hin zu einer digitaleren, effizienteren und nachhaltigeren Industrie macht auch beim additive Manufacturing keinen Halt. Wie das aussieht, zeigte die Formnext vom 7. bis 10. November 2023 in der Messe Frankfurt.

Der Zeitaufwand für die Reinigung lässt sich damit auf gerade einmal 15 Minuten verkürzen – das entspricht einer 80%igen Verringerung der durchschnittlichen manuellen Arbeitsdauer. Das automatisierte System bestrahlt Druckteile mit einem Strahlmittel, während diese in einer Trommel geschleudert werden. So wird loses und halbgesintertes Pulver effizient von der Oberfläche entfernt, um glatte Teile ohne Pulverrückstände zu produzieren. Der Fuse Blast umfasst auch ein optionales Poliersystem für Teile in Endproduktqualität mit glatter, halbglänzender Oberfläche, die bereit für das Lackieren ist. (Bild: VCG/Juliana Pfeiffer)

In diesem Jahr strömten insgesamt 32.851 Besucher über das Messegelände in Frankfurt. Die 859 Aussteller präsentierten u.a. roboterbasierte 3D-Druck-Systeme für Kunststoffmaterialien, mit denen sich sogar ganze Boote drucken lassen. Auch im Metallbereich stellten Unternehmen wie AMCM, Eplus3D, InssTek und andere unter Beweis, dass hochkomplexe und tonnenschwere Bauteile (z.B. Beispiel Raketentriebwerke) in einem Stück präzise additiv gefertigt werden können. Im Nano-Bereich präsentierten Aussteller wie BMF und Nano Dimension neue Lösungen, die zum Beispiel für den 3D-Druck von Elektronik-Bauteilen und vielem mehr genutzt werden können und hier künftig zahlreiche neue Anwendungen und Produkte möglich machen.

Trendthemen Automatisierung und Nachhaltigkeit

Zu den großen Trendthemen in diesem Jahr zählten etwa die Automatisierung und Nachhaltigkeit. So spielten der wiederum höhere Reifegrad, die zunehmende Integration in Fertigungslinien, die fortschreitende Automatisierung sowie neue Fertigungstechnologien und Materialien eine große Rolle. Der übergeordnete Metatrend Nachhaltigkeit stand bei immer mehr Besuchern und Ausstellern, der diesjährigen Partnerregion Nordic sowie im umfangreichen Vortragsprogramm im Fokus. konstruktionspraxis war auch vor Ort und hat ihre Highlights in eine Bildergalerie gepackt:

Hier einige Neuigkeiten im Detail:

