KI-Schnellzugriff Microsoft will eigene Taste für seinen KI-Copiloten etablieren

An der Tastatur für Windows-Rechner ändert sich sehr selten etwas. Der technologische Durchbruch der generativen KI sorgt nun jedoch dafür, dass der Technologie-Konzern eine Anpassung vornimmt.

KI-Assistent per Knopfdruck: Microsoft kündigt eine KI-Taste für Tastaturen ein. (Bild: Microsoft)

Künstliche Intelligenz sorgt für die größte Veränderung der gewohnten Tastatur für Windows-Computer seit Jahrzehnten. Microsoft stellte am Donnerstag eine eigene Taste für seinen KI-Assistenten Copilot vor. Sie soll kommende Woche auf der Technik-Messe CES in Las Vegas bereits bei neuen Geräten verschiedener Hersteller zu sehen sein. Zu kaufen sein werden Modelle mit Copilot-Taste voraussichtlich von Ende Februar an. 2024 solle zum „Jahr des KI-PC“ werden, schrieb Microsoft-Manager Yusuf Mehdi in einem Blogbeitrag. Dafür würden Funktionen auf Basis Künstlicher Intelligenz noch nahtloser ins Windows-Betriebssystem eingewoben.

Der Copilot-Knopf ersetzt die einstige Menü-Taste neben dem „Alt“-Button auf der rechten Seite der Tastatur. Ein Druck aktiviert den Copilot-Assistenten. Dieser basiert auf Technologie der Entwicklerfirma Open AI, die hinter dem populären Chatbot Chat GPT steckt. So kann auch der in Windows 11 integrierte Copilot Fragen beantworten oder Aufgaben erfüllen. Konkurrent Apple hatte in seinen Macbook-Laptops zeitweise einen eigenen Button für die Sprachassistentin Siri. Er war in der inzwischen wieder abgeschafften Touchscreen-Leiste platziert, die für einige Jahre die klassischen Funktionstasten ersetzte.

