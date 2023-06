Jubiläum Microsoft eröffnet erstes europäisches Experience Center in München

Zum 40. Geburtstag macht sich Microsoft Deutschland selbst ein Geschenk. Zur Eröffnung des Experience Centers kamen prominente Gäste wie der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Ministerpräsident Markus Söder bei der Eröffnung des Experience Centers in München. (Bild: Microsoft)

Vor 40 Jahren eröffnete Microsoft in Unterhaching bei München sein erstes Deutschland-Büro. Nun hat das Unternehmen zur Feier dieses Jubiläums ein „Experience Center“ ebenfalls in München eröffnet. Laut einer Mitteilung handelt es sich dabei um den ersten europäischen Standort eines Microsoft Experience Centers. Weltweit ist es der vierte nach dem Silicon Valley, Atlanta und Singapur.

In dem neuen Experience Center können Besucher laut Microsoft modernste Technologie und futuristische Visionen erleben sowie Anregungen für die Zusammenarbeit an und mit Technologie gewinnen. Das Unternehmen will so die Partnerschaften mit Unternehmen vertiefen und Innovationen voranbringen. Dies soll mithilfe von physischen und virtuellen Showcases sowie immersiven Welten gelingen.

Microsoft gründete seine Deutschlandtochter im Jahr 1983 mit sieben Beschäftigten. PCs waren zu diesem Zeitpunkt in Deutschland noch Exoten. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen in Deutschland etwa 3.000 Mitarbeiter.

