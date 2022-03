Augmented Reality Mercedes-Benz Otomotiv rüstet 56 Servicezentren mit Datenbrillen aus

Die Anschaffung soll 100.000 US-Dollar und 500 Tonnen CO2 einsparen.

Mithilfe der Industriedatenbrille kann ein Mechaniker sein Sichtfeld einem Experten zeigen und hat dabei dennoch die Hände frei. (Bild: Realwear)

Mercedes-Benz Otomotiv mit Sitz in der Türkei hat in seinen 56 Servicezentren Industriedatenbrillen von Realwear eingeführt. Wie der Anbieter von Assisted-Reality-Lösungen mitteilt, ging der Entscheidung ein viermonatiges Pilotprojekt in ausgewählten Kundenservicezentren voraus.

Laut dem Unternehmen mussten bei schwierigeren Problemen Techniker mit Händlern Termine vereinbaren und diese dann vor Ort aufsuchen. Dies habe laut Schätzungen 100.000 US-Dollar an Kosten und 500 Tonnen CO2-Emissionen verursacht. Die Industriedatenbrille HMT-1 soll diesen Prozess nun verbessern. Sie ist sprachgesteuert, kann Umgebungsgeräusche unterdrücken und Foto- sowie Videoaufnahmen machen. Die Träger sollen die erstellten Aufnahmen dann in Echtzeit mit Experten austauschen können. Ein Besuch vor Ort sei so in vielen Fällen nicht mehr notwendig. Laut dem Hersteller beträgt die Akkulaufzeit etwa acht Stunden.

Mercedes-Benz Otomotiv rechnet durch die Einführung der neuen Technologie mit einer ROI-Steigerung von 25 Prozent bei Schulungen mit Ersatzteilen und erwartet eine 80-prozentige Verbesserung bei der Lösung von technischen Problemen in den Kundenservicezentren. Das Unternehmen erhofft sich außerdem, dass sich auch andere Prozesse wie komplizierte Garantiefälle und Versicherungsansprüche damit effizienter abwickeln lassen.

