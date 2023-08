Bioprinting Menschliches Gewebe im Weltraum drucken

Die additive Fertigung von menschlichem Gewebe funktioniert auf der Erde schon ganz gut. Nun wollen Forscher der University of Manchester einen 3D-Bioprinter entwickeln, der auch in der Schwerelosigkeit funktioniert. Das 3D-gedruckte Ersatzmaterial soll bei Verletzungen von Astronauten eingesetzt werden.

Ein neuer 3D-Drucker soll lebende Zellen in Schwerelosigkeit zu menschlichem Gewebe verarbeiten. (Bild: University of Manchester / manchester.ac.uk)

Astronauten haben auf ausgedehnten Weltraummissionen aufgrund der fehlenden Schwerkraft und der Strahlenbelastung ein erhöhtes Gesundheitsrisiko. Dies macht sie anfällig für Krankheiten wie Osteoporose, die durch den Verlust der Knochendichte verursacht werden. Das kann Verletzungen wie Frakturen verursachen, die derzeit nicht im Weltraum behandelt werden können.

Bioprinting könnte hier eine Lösung bieten. Beim Bioprinting werden mit speziellen 3D-Druckern lebende Zellen, die in einer Biotinte enthalten sind, verarbeitet, wodurch neue Haut, Knochen, Gewebe oder Organe für die Transplantation entstehen. Jedoch sind existierende 3D-Bioprinter auf die Schwerkraft der Erde angewiesen, um effektiv zu funktionieren. Nun wollen Forscher der University of Manchester herausfinden, wie sich das Bioprinting in der Schwerelosigkeit bewältigen lässt. Das Forschungsprojekt wird von der Europäischen Weltraumagentur unterstützt und ist auf zwei Jahre angelegt.

Wie die University of Manchester mitteilt, soll das Projekt nicht nur die Herausforderung der Mikrogravitation angehen, sondern sich auch mit der Konservierung, dem Transport und der Verarbeitung von Zellen im Weltraum befassen. Der zu entwickelnde 3D-Bioprinter soll nach Fertigstellung zur Internationalen Raumstation (ISS) transportiert und dort final getestet werden.

