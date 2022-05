Digitalisierung Mendix und Atos erweitern ihre Low-Code-Partnerschaft

Die neue Partnerschaft ermöglicht Atos, die Low-Code-Plattform von Mendix zu nutzen.

Kunden von Atos können nun auch mit der Low-Code-Plattform von Mendix arbeiten. (Bild: Murrstock - stock.adobe.com)

Die Siemens-Tochter Mendix und das Digitalisierungs-Unternehmen Atos haben die Unterzeichnung einer erweiterten Partnerschaftsvereinbarung bekannt gegeben. Diese soll es laut einer Mitteilung Atos ermöglichen, die Low-Code-Plattform von Mendix zu nutzen. Ziel des Unternehmens ist es, die Hyperautomatisierung und Dekarbonisierung bei seinen Kunden damit voranzutreiben.

Angebot weltweit verfügbar

Zum Start bekomme Atos die Lizenz für den Verkauf der Low-Code-Plattform von Mendix in mehreren Regionen, in denen Atos eine gemeinsame Geschäftskooperation mit Siemens unterhält. Dazu gehören Amerika sowie die Wirtschaftsräume EMEA und APAC. Das Angebot werde nach und nach in immer mehr Ländern verfügbar sein.

Atos will laut eigenen Angaben die Low-Code-Plattform von Mendix nutzen, um eine breite Palette von Dienstleistungen zur Anwendungsmodernisierung anzubieten und um seine industrielle Expertise und Fähigkeiten zu stärken. Mit Hilfe der Low-Code-Plattform sollen Atos-Kunden komplexe, geschäftsorientierte digitale Initiativen starten können, ohne selbst in umfangreiche technologische Fähigkeiten und Expertise investieren zu müssen.

Konkret lässt sich die Mendix-Plattform in bestehende Komponenten integrieren, um einen zirkulärwirtschaftlichen Ansatz bei der Softwareentwicklung zu verfolgen, heißt es weiter. Die Plattform sei Cloud-nativ und ermögliche containerisierte Anwendungen. So sollen Unternehmen ihre Anwendungen überall bereitstellen und auf jede Größe skalieren können.

