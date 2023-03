3D-gedruckte Schulterimplantate Materialise und Exactech arbeiten bei personalisierten Implantaten zusammen

Der 3D-Druck-Dienstleister Materialise kündigt eine Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Medizintechnikunternehmen Exactech an. Exactech wird die Materialise Glenius-Lösung in sein Portfolio aufnehmen, die es Chirurgen ermöglicht, Patienten mit schweren Schulterdefekten personalisierte Implantate anzubieten.

Die 3D-Planung und die 3D-gedruckten Implantate zielen darauf ab, die Vorhersagbarkeit klinischer Ergebnisse für Patienten mit schweren Schulterdefekten zu verbessern. (Bild: Exactech)

Nach Angaben von Exactech machen Schulterprothesen etwa 60 Prozent der orthopädischen Extremitäteneingriffe aus und stellen einen der am schnellsten wachsenden Märkte in der Orthopädie dar. Mit steigenden Erwartungen an die Patientenzufriedenheit suchen Chirurgen nach Behandlungsmöglichkeiten, um die klinischen Ergebnisse auch für schwierige Fälle zu verbessern. Orthopädische Chirurgen in Europa und Australien können nun die personalisierten Implantate von Materialise nutzen, um Patienten mit erheblichem glenoiden Knochenverlust zu behandeln, bei denen Standard- und augmentierte Schulterimplantate nicht zu nachhaltigen Ergebnissen führen würden.

Dabei entwerfen Ingenieure von Materialise jedes Glenius-Implantat auf der Grundlage der einzigartigen Anatomie des Patienten mithilfe von 3D-Daten, Simulationen und künstlicher Intelligenz. Die Optimierung der Fixierung und Stabilität des Implantats bei gleichzeitiger Maximierung des Knochenerhalts zielt auf besser vorhersagbare klinische Ergebnisse in den schwierigsten erodierten Glenoid-Szenarien ab.

