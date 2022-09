Akquisition Materialise übernimmt Identify 3D

Der belgische 3D-Druck-Dienstleister und Softwareanbieter Materialise hat den US-amerikanischen Softwareentwickler Identify 3D übernommen. Damit kann Materialise die Sicherheitsfeatures der Softwareplattform CO-AM für eine dezentrale Produktion von additiv gefertigten Teilen weiter ausbauen.

Mit der Übernahme von Identify 3D soll die CO-AM-Softwareplattform von Materialise zur sichersten Plattform für dezentrale Produktion werden. (Bild: art nuve / Materialise)

Für Firmen, die bei der Umstellung von einem zentralisierten Produktionsmodell auf mehrere digitale Produktionsstätten die Kontrolle über ihre Design- und Produktionsdaten behalten wollen, sind Datensicherheit und -integrität ein zentrales Thema. Identify 3D entwickelt Software, die den Verlauf digitaler Bauteile innerhalb komplexer Lieferketten verschlüsselt, verteilt und nachverfolgt. Mit der Übernahme von Identify 3D soll die CO-AM-Softwareplattform von Materialise zur sichersten Plattform für dezentrale Produktion werden.

Wie Materialise mitteilt, verschlüsselt, verteilt und verfolgt die Identify-3D-Produktsuite den Verlauf digitaler Bauteile. Dadurch werden Fälschungen verhindert und es wird sichergestellt, dass arglistig oder unbeabsichtigt modifizierte sowie minderwertige oder nicht-zertifizierte Bauteile nicht in die physikalische Lieferkette gelangen. Außerdem ermögliche die Produktsuite Designern und Produktionsingenieuren, Designs an Produktionskriterien zu koppeln, wie bestimmte Benutzer, Maschinentypen oder Materialien. So könne der Produktionsprozess kontrolliert und die Produktionsspezifikationen erfüllt werden.

Die CO-AM-Softwareplattform von Materialise bietet Herstellern Cloud-basierten Zugriff auf eine große Breite an Software-Werkzeugen, die es ermöglichen, jeden Schritt des 3D-Druckprozesses zu planen, zu managen und zu optimieren.

