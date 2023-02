Dokumentation Maschinenlaufzeiten auch bei mannloser Fertigung exakt erfassbar

Anbieter zum Thema EVO Informationssysteme GmbH

Eine neue sowie einfach zu handhabende App für die EVO-Plattform ermöglicht jetzt die genaue Zuordnung von Maschinenlaufzeiten bei der vollautomatischen Produktion. Und so geht`s.

Schluss mit der ungenauen oder teuren auftragsbezogenen Zeiterfassungen bei „Geisterschichten“! Eine neue App von EVO Informationssysteme erfasst die Zeit jetzt nämlich an so gut wie allen automatisierten Werkzeugmaschinen viel einfacher – und vor allem exakt. (Bild: EVO Informationssysteme)

Die moderne Fertigung muss heute flexibel sein. Auch der Fachkräftemangel ist zu kompensieren. Dabei helfen Systeme, die auch ohne Bediener stundenlang reibungslos produzieren können – wenn es sein muss, auch ein ganzes Wochenende, leitet EVO Informationssysteme ein. Das Unternehmen habe dabei allerdings mit dem Problem zu kämpfen, dass es schwierig werde, die exakte Maschinenlaufzeit pro Auftrag zu messen, weil eben keiner da ist, der das erledigt. Das wirkt sich auf eine genaue Nachkalkulation negativ aus. Es gibt zwar sogenannte Leitstands-Software-Tools, die aber aufwändig sind und ins Geld gehen, führt EVO weiter aus. Nun gibt es eine Alternative in Form einer passenden App, die intuitiv zu bedienen ist, universell einsetzbar und auch mit vorhandenen automatisierten Werkzeugmaschinen mit Palettenhandling et cetera kompatibel, so EVO.

Zeiterfassungs-App mit jedem ERP-System nutzbar

Eine neu entwickelte App mit dem Namen BDE/MDE-Parallel Start/Stopp von EVO erleichtert die auftragsbezogene Zeiterfassung bei mannlos arbeitenden Maschinen und Anlagen nun aber während der „Geisterschicht“ auf günstigere Art und Weise. Die, wie EVO verspricht, leicht zu bedienende App kann auf Tablets installiert werden oder im System der betreffenden Werkzeugmaschine, wo sie dann über deren Bedienoberfläche aufgerufen werden kann.

Als „Option“ für die EVO-Plattform ermittelt und verteilt sie die Maschinenlaufzeiten auf einzelne Aufträge. Beim Abrüsten werden durch den Bediener die zuvor gestarteten Aufträge gestoppt. Die Bearbeitungszeiten werden automatisch korrekt auf die Aufträge verteilt, wie der Anbieter erklärt. Die App meldet zugleich auch die auftragsbezogenen Maschinenlaufzeiten automatisch als BDE-Rückmeldung mit Menge und Produktionszeit. Die Produktionsrückmeldungen können so im ERP-System von EVO, aber auch in jedem anderen ERP-Umfeld bereitgestellt werden, wie es weiter heißt.

(ID:49060133)