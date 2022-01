Künstliche Intelligenz Maschinenbauer Körber übernimmt finnischen KI-Spezialisten

Körber hat Dain Studios übernommen. Das finnisch-deutsche Daten- und KI-Beratungsunternehmen unterstützt Unternehmen von den ersten Schritten einer Datenstrategie bis zu KI-Lösungen.

Körber beteiligt sich mehrheitlich am finnischen KI-Spezialisten Dain Studios. (Bild: Körber AG)

Mit der Übernahme von Dain Studios will Körber seine Position im Markt stärken und gemeinsam neue Lösungen entwickeln. Der Fokus für KI-Beratungsprojekte soll zunächst auf der Produktions- und Logistikbranche liegen.

Dain Studios wurde von Technology Industries of Finland viermal in Folge als eines der fünf besten KI-Beratungsunternehmen in Finnland ausgezeichnet und hat Standorte in Helsinki, München und Berlin. Das Unternehmen soll zukünftig als Marke weiterhin eigenständig agieren.

(ID:47962520)