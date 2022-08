IoT Markt für M2M-Kommunikation boomt

Die Technologie wird für die Vernetzung gebraucht. Dabei kommt sie nicht nur in Fabriken zum Einsatz.

Auch in den Bereichen Logistik, Sicherheitstechnik, Einzelhandel, Smart Farming und Medizintechnik sind M2M-SIM-Karten von Wherever Sim im Einsatz. (Bild: gemeinfrei / Pixabay

Der Anbieter von Machine-to-Machine (M2M)-SIM-Karten Wherever Sim verzeichnet eine wachsende Nachfrage nach seinen Produkten. Laut einer Mitteilung konnte das Unternehmen deshalb seinen Umsatz im ersten Quartal 2022 um 51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal steigern. Der Trend habe sich schon 2021 abgezeichnet, als das Unternehmen 77 Prozent mehr M2M-SIM-Karten verkauft hatte als im Jahr 2020.

Wherever Sim zitiert zudem eine Studie von Report Linker, wonach der M2M-Markt für M2M-Module bis 2026 weltweit ein Volumen von 4,5 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Für das Jahr 2020 wurde der globale Markt noch auf 2,9 Milliarden US-Dollar geschätzt, heißt es weiter.

Weltweit vernetzen

M2M-SIM-Karten bilden laut Wherever Sim die Basis für die Digitalisierung in der Industrie mithilfe des Internets der Dinge (IoT). Sie ermöglichen die drahtlose Übertragung von Informationen zwischen Geräten und Maschinen über Mobilfunk in Echtzeit. Mithilfe von Roaming ist es egal, wo sich das Gerät befindet, da es sich jeweils über das stärkste Netz mit dem Internet verbindet. Als Beispiel nennt das Unternehmen etwa Container, die auch auf hoher See ihre Positionsdaten übermitteln können. Auch im Bereich E-Mobility werde die Technologie eingesetzt, etwa für die Verwaltung von E-Ladesäulen.

