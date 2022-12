Prognose Markt für Low-Code soll 2023 um 20 Prozent wachsen

Technologien rund um Low-Code werden im kommenden Jahr erneut einen Wachstumsschub erhalten. Grund dafür sind aktuelle Industrietrends.

Vor allem der Markt für Low Code Application Plattformen wächst stark an. (Bild: ArtemisDiana - stock.adobe.com)

Das Research- und Beratungsunternehmens Gartner hat eine Prognose für die Entwicklung von Low-Code-Entwicklungstechnologien im kommenden Jahr abgegeben. Laut einer Mitteilung soll der Markt hier um 19,6 Prozent auf 26,9 Milliarden US-Dollar anwachsen. Der Einsatz von Low-Code-Technologien soll bis 2026 noch gesteigert werden.

Angetrieben werde dieses Wachstum von einer steigenden Anzahl an Hyperautomatisierungs- und Composable-Business-Initiativen. Bei einem Composable Business handelt es sich um ein Unternehmen, das aus austauschbaren Bausteinen besteht. Dies mache ein Unternehmen flexibler und weniger Anfällig für externe oder interne Störfaktoren.

„Unternehmen wenden sich zunehmend Low-Code-Entwicklungstechnologien zu, um den wachsenden Anforderungen an eine schnelle Anwendungsbereitstellung und hochgradig angepasste Automatisierungsworkflows gerecht zu werden“, erklärt Varsha Mehta, Senior Market Research Specialist bei Gartner. „Unternehmen stellen sowohl professionellen IT-Entwicklern als auch Personen ohne IT-Hintergrund – so genannten Business-Technologen – verschiedene Low-Code-Tools bereit. Dadurch können sie das für die moderne agile Umgebung erforderliche Niveau an digitaler Kompetenz und Liefergeschwindigkeit erreichen.“

Zu den wohl größten Low-Code-Technologien zählt die Low-Code-Application-Platform. Der Markt soll hier 2023 um 25 Prozent auf fast zehn Milliarden US-Dollar anwachsen. Für 2024 vermutet Gartner sogar ein Wachstum auf insgesamt etwa 12,4 Milliarden US-Dollar. Das größte Wachstum sollen Citizen Automation Development Plattformen mit 30,2 Prozent für 2023 verzeichnen. Im Vergleich ist der Markt für diese Technologien mit voraussichtlichen 953 Millionen US-Dollar jedoch noch die kleinste der Low-Code-Entwicklungstechnologien.

