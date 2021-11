Fertigungsverwaltungs-Software Markforged kündigt cloudbasierte Lösung zur Skalierung des 3D-Drucks an

Die cloudbasierte Softwarelösung Eiger Fleet von Markforged soll die vernetzte additive Fertigung in großem Maßstab vorantreiben. Vestas Wind Systems A/S, Hersteller von Windkraftanlagen, nutzt sie bereits.

Die cloudbasierte Softwarelösung „Eiger Fleet“ ist die neueste Ergänzung des Eiger Software-Portfolios von Markforged. (Bild: Markforged)

Markforged, Hersteller der integrierten Plattform für die additive Fertigung von Metall- und Kohlefasern „The Digital Forge“, kündigte auf der Messe Rapid plus TCT eine neue Ergänzung seines Eiger Software-Portfolios an. Die cloudbasierte Softwarelösung Eiger Fleet soll die Einführung von additiven Fertigungsverfahren in großem Maßstab beschleunigen, teilte das Unternehmen in einer Pressemeldung mit.

Der 3D-Drucker-Hersteller will mit der neuen Entwicklung eine sichere, mit der Cloud verbundene und zentralisierte Kontrollquelle für ihre 3D-Drucker, Anwender und die Teileproduktion anbieten, um die additive Fertigung von einem kleinen Betrieb in eine große, global vernetzte, verteilte Fertigungsflotte zu verwandeln.

Anwender sollen mithilfe der Software ihre 3D-Druck-Technologien in ihre traditionellen Arbeitsabläufe integrieren können. Ziel der Entwicklung war außerdem, Hersteller bei der Automatisierung von Geschäftsprozessen durch die Integration mit den bestehenden Unternehmenssystemen zu unterstützen. Damit lässt sich der Zugang zur digitalen Fertigung auf das gesamte Unternehmen ausweiten.

Für Betriebe, die ihre additiven Fertigungskapazitäten erweitern wollen, bietet Eiger Fleet Funktionen auf Unternehmensebene zur Verwaltung von Benutzern, Geräten und Daten mit größerer Kontrolle und Effizienz an, um Teile bei Bedarf zu drucken.

Eiger Fleet in der Anwendung

Vestas Wind Systems A/S, ein Anbieter von nachhaltigen Energielösungen, nutzt Eiger Fleet, um die Produktion von Teilen und Werkzeugen für seine globale Flotte von Windturbinen auf Markforged 3D-Druckern zu verwalten.

Mit der Softwarelösung will Vestas es seinen Teams ermöglichen, ein Teil aus ihrem ERP-System zu bestellen, ein digitalisiertes Kanban-Bestandssystem anzufertigen und dieses Teil mit einem Mausklick von einem Markforged 3D-Drucker in ihrer Nähe produzieren zu lassen.

Zusätzlich war es dem Hersteller von Windkraftanlagen so ebenfalls möglich, die Vorlaufzeit und die Kosten zu reduzieren, was zu mehr Flexibilität und Qualität führte. Ein von Vestas genanntes Beispiel ist ein Markierungswerkzeug, das für die ordnungsgemäße Montage der Rotorblätter seiner Windturbinen entscheidend ist. In der Vergangenheit benötigte die Fertigung eine Vorlaufzeit von drei Wochen und kostete Tausende von US-Dollar. Nun benötigt das Unternehmen für die Herstellung nur noch drei Tage – vom Entwurf bis zur Installation – und weniger als 100 US-Dollar.

Funktionen der Softwarelösung

Laut Markforged bietet Eiger Fleet Kontrolle darüber, auf welche Teile, Gebäude, Geräte, Druckvorgänge und Daten die Benutzer je nach Aufgabenbereich und Berechtigungen zugreifen können, indem sie die rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) nutzen.

Ebenfalls wird eine reibungslose Benutzer- und Administratorenerfahrung durch SAML Single Sign-On (SSO) geboten, wobei die automatische Bereitstellung von Konten die IT-Kosten senken und starke Zugriffsrichtlinien mit Identitätsschutz einfach und konsequent durchsetzen soll.

Die Eiger-API ermöglicht ein Verbinden, Vereinfachen und Automatisieren von Arbeitsabläufen. Unternehmen können ihre additiven Fertigungsprozesse an ihre bestehenden Unternehmenssoftwaresysteme anbinden.

Ein einfaches verfolgen, analysieren und weitergeben von Leistungsindikatoren soll Zeit und Kosten einsparen.

