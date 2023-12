3D-Druck-Produktionsplattform MAN Truck & Bus lässt Ersatzteile im 3D-Druck fertigen

Um Ersatzteile bedarfsgerecht, lokal und auf Abruf herzustellen, setzt MAN Truck & Bus auf 3D-Druck mithilfe der Produktionsplattform von Replique. Den Anfang machten jetzt Bronzekrümmer für die Kühlwasserversorgung eines Marinemotors.

Die 3D-gedruckten Bronzekrümmer können durch die digitale Verfügbarkeit der Produktionsinformationen jederzeit in gleichbleibender Qualität wiederbestellt werden. Eine physische Bevorratung ist nicht mehr nötig. (Bild: Replique / MAN)

Im Sondermaschinenbau stellt die Sicherstellung der Ersatzteilversorgung eine besondere Herausforderung dar. Kleine Stückzahlen, ein schwer prognostizierbarer Verbrauch und teilweise sehr lange Lieferzeiten machen üblicherweise eine Bevorratung kritischer Komponenten zwingend erforderlich, um kostspielige Anlagen- oder Maschinenstillstände zu vermeiden.

Effizientes Ersatzteilmanagement gesucht

MAN stand vor der Herausforderung, zehn Bronzekrümmer für die Kühlwasserversorgung eines Marinemotors kurzfristig beschaffen zu müssen, die nicht mehr auf Lager verfügbar waren. Die Gussform für dieses kritische Bauteil war nicht mehr verfügbar. Die konventionellen Beschaffungsmethoden, die die Erstellung von Modellen, das Gießen und die mechanische Bearbeitung umfassten, wären sowohl zeit- als auch kostenaufwändig gewesen. MAN suchte daher nach einer alternativen Möglichkeit, um den kurzfristigen Bedarf zu decken. Diese musste auch den technisch hohen Ansprüchen an dieses hochbelastete Bauteil genügen.

3D-Druck auf Abruf als Lösung

Die Kooperation mit Replique ermöglichte es MAN, die zehn Krümmer in Originalqualität mittels additiver Fertigung zu reproduzieren. Alles, was dazu benötigt wurde, war ein 3D-Modell, sowie eine Fertigungszeichnung. In Abstimmung mit seinen Materialpartnern wählte Replique einen Werkstoff, der technisch gleichwertig zum Originalwerkstoff ist (m4p Brz10). Produziert wurde mittels Selektivem Laserschmelzen (SLM) über ein lokales 3D-Druckservicebüro aus Repliques Netzwerk – bestehend aus mehr als 85 Partnern weltweit. Von der ersten Anfrage seitens MAN bis zur Lieferung der einbaufertigen Teile vergingen so nur knapp 7 Wochen. Zugversuche in der Zentralen Werkstofftechnik der MAN ergaben, dass der ausgesuchte Werkstoff sogar technisch bessere Eigenschaften als das Original aufweist. Auch der praktische Einsatz war erfolgreich, sodass MAN eine weitere Bestellung über zehn Krümmer tätigte.

Nachbestellungen jederzeit möglich

Da das betreffende Bauteil bereits für den 3D-Druck qualifiziert war und eine entsprechende Druckdatei erstellt und digital verfügbar ist, die zudem Informationen zu genutztem Material und Technologie enthält, können auch zukünftig Krümmer jederzeit in gleichbleibender Qualität nachbestellt werden. Für MAN fallen dabei keine Fixkosten für Formen und Modelle, sowie Lagerhaltungskosten an. Dadurch ergeben sich bei kleinen Stückzahlen attraktive Gesamtkosten pro Stück.

