Wieder geschafft! Low-Code-Plattform verschafft Outsystems erneut die Führerschaft

Der Low-Code-Spezialist Outsystems ist von Gartner Inc. erneut als Leader im Magic Quadrant eingestuft worden, wie es heißt.

Für sein Hochleistungs-Low-Code-Konzept wurde Outsystens erneut als Leader mit höchster „Ability to Execute“ ausgezeichnet. Lesen Sie hier, was das Unternehmen berichtet. (Bild: Outsystems)

Outsystems gilt als weltweit führender Anbieter von Anwendungsentwicklung auf Basis von High-Performance-Low-Code. Jetzt ist das Unternehmen wieder im Magic Quadrant for Enterprise Low-Code-Application-Platforms (LCAP) von Gartner als Leader eingestuft worden. Für Outsystems ist das nun zum sechsten Mal in Folge der Fall. Das Unternehmen nimmt dabei auf der vertikalen Achse des Quadranten die höchste Position für die „Ability to Execute“ ein, die auf den Faktoren Produkt/Dienstleistung, Vertriebsausführung/Preisgestaltung, Customer Experience, Marktorientierung/Erfolgsbilanz, allgemeine Realisierbarkeit, Marketing und Betrieb basiert, wie erklärt wird.

Die Low-Code-Welt blickt in eine rosige Zukunft

Die Low-Code-Entwicklung, heißt es, verzeichnet ein ununterbrochen starkes Wachstum. Der Grund dafür sei die Nachfrage nach Möglichkeiten, um Applikationen rasch bereitstellen und entwickeln zu können, was vor allem in großen und mittelgroßen Unternehmen gelte, die kaum Fachkräfte dafür freischaufeln könnten. Die Low-Code-Applikationsentwicklung ist deshalb weiterhin das größte Segment der Low-Code-Welt, wie Outsystems anmerkt. Bis 2026 rechnen Analystem mit einem Marktvolumen von etwa 18,2 Milliarden US-Dollar, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 23,6 Prozent (gerechnet ab 2021). Die Nachfrage nach neuen und anspruchsvollen Applikationen, die effiziente Abläufe fördern und das Geschäftsergebnis verbessern, nimmt also voraussichtlich weiter zu. Angesichts komplexer Legacy-Systeme und begrenzter Ressourcen brauchten Entwicklerteams auch eine offene Plattform, mit der sie ihr Innovationstempo in vielerlei Hinsicht beschleunigen könnten.

Komplexe Applikationen in kurzer Zeit erstellen

Aber im Gegensatz zu anderen, bietet Outsystems einen High-Performance-Softwareentwicklungs-Ansatz, wie betont wird. Dieser steigere die Leistung und Produktivität von Entwicklerteams, sodass sie Applikationen jeglicher Komplexität und Größenordnung in kurzer Zeit erstellen könnten. Das Konzept liefere die Möglichkeit, Enterprise-Applikationen kontinuierlich weiterzuentwickeln, zu integrieren und zu erweitern, um neue Geschäftsanforderungen und -chancen zu bedienen respektive zu nutzen. Nicht zuletzt erlaubt er es, diverse strategische und unternehmenskritische Apps zu erstellen, um nicht nur aktuelle sondern auch zukünftige Geschäftsanforderungen zu erfüllen, so Outsystems. (pk)

