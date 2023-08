Private 5G Logicalis macht mit 5G Labs Use Cases erlebbar

Logicalis schafft mit Private 5G Labs kundenspezifische Anwendungsfälle zum Anfassen, heißt es. Dazu gehört die Integration von Use Cases, Präsentation und Schulung für neue 5G-Möglichkeiten.

Stefan Gutekunst ist Chief Operating Officer ber der Logicalis GmbH. Er erklärt die Aufgaben seines Unternehmens so: „Wir bieten Private 5G als Software-as-a-Service (Saas) an. Und momentan fokussieren wir uns auf die Entwicklung derselben und auf Use Cases.“ (Bild: Logicalis)

Logicalis ist ein internationaler Anbieter von IT-Systemen und Managed Services. Nun bauen die Frankfurter ihr Angebot im Bereich Private 5G weiter aus. Dazu bietet man spezielle Private 5G Labs an, die gemeinsam mit der Schwester Siticom betrieben werden – dem 2021 von Logicalis übernommenen Netzwerkinfrastruktur- und 5G-Spezialisten. In den dedizierten Räumlichkeiten könnten Kunden mit den Spezialisten von Logicalis eigene Use Cases entwickeln und testen. Auch ist es etwa möglich, bestimmte Endgeräte gegen unterschiedliche RAN-Lösungen zu evaluieren. Mit den Labs sei man in der Lage, Use Cases wie „Remote Expert“-Möglichkeiten oder „Mission Critical Push to Talk“-Anwendungen über Private 5G für Kunden quasi erlebbar zu machen. Interessierte hätten an verschiedenen Standorten die Möglichkeit, hautnah ins Private 5G einzutauchen, um ein entsprechendes Verständnis zu entwickeln.

Das Unternehmen betreibt bereits jetzt Labs in Weiterstadt – unweit der neuen Logicalis-Zentrale in Neu-Isenburg. Auch in München ist man aktiv. Und die Eröffnung eines weiteren Labs in Köln ist in den kommenden Wochen geplant. Fokus des Kölner Standorts wird es sein, Kunden die Vorzüge einer Integration von Private 5G in bestehende Cisco-Unternehmensnetze zu zeigen. Als internationaler Player unterhält Logicalis darüber hinaus Labs in den USA und Brasilien. Die Labs sind Teil der Partner-Onboarding-Aktivitäten von Logicalis, die neben Cisco beispielsweise Airspan, JMA, Nokia, QCT und Sunwave umfassen.

Die vielfältigen Möglichkeiten der Private 5G Labs:

Bei den Netzen in den Labs werden zwei Typen unterschieden, wie Logicalis erklärt. Einerseits gibt es Entwicklungsnetze, die für Vorabtests neuer Versionen, Komponentenintegration und kontinuierliche Entwicklung von Deployment-, Observability- und Virtualisierungslösungen für Private 5G genutzt werden. Andererseits bietet man Produktionsnetzwerke für kundennahe Installationen an, in denen Logicalis neue Systemversionen validiert, bevor sie wirklich eingesetzt werden. Auch diese Netzwerke ermöglichzen es Interessenten, Anwendungsfälle zu testen, Implementierungsoptionen, Innovationen und Funktionen der Anbieter zu sehen oder Architektur- und Integrationsunterstützung zu erhalten. Die Private 5G Labs sind außerdem an die Automation Labs angebunden, die kontinuierlich an Methoden zur Automatisierung von Latenz-, Last- und Leistungstests arbeiten. So könnten beispielsweise vollautomatisiert Endgerätetests vor Softwareupdates in Kundennetzen durchgeführt werden.

