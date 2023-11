LCM-Technologie Lithoz stellt Multimaterial-3D-Drucker vor

Der Multimaterial-3D-Drucker Cera Fab Multi 2M30 von Lithoz hatte auf der Formnext 2023 seine Premiere. Er kann auf Basis der LCM-Technologie Keramik mit Metallen oder Polymeren kombinieren und so unterschiedliche Eigenschaften in einem einzigen Funktionsteil additiv umsetzen.

Die Aluminiumoxid-Polymerkomponente (links) und das Kupfer-Glaskeramikteil (rechts) wurden auf dem neuen Multimaterial-3D-Drucker Cera Fab Multi 2M30 von Lithoz additiv gefertigt. (Bild: Lithoz)

Der 3D-Drucker Cera Fab Multi 2M30 ist in der Lage, mittels Lithography-based-Ceramic-Manufacturing (LCM)-Technologie verschiedene Materialien in einem einzigen Funktionsteil zu kombinieren, wie z.B. Keramik mit Metall, Keramik mit Polymer oder verschiedenen Keramiken untereinander. Da diese Kombination innerhalb einer einzigen gedruckten Schicht möglich ist, lassen sich in nur einem Druckdurchgang völlig gegensätzliche Materialeigenschaften erzeugen, wie beispielsweise leitende und isolierende Eigenschaften. Laut Lithoz ermöglichen die nahezu freie Wahl bei der Graduierung und sein offenes System die Entwicklung bisher unerreichbarer multifunktionaler Verbundwerkstoffe.

(ID:49791555)