Future of Industrial Usability 2023 Lieber nicht „UX-Designer“: ​Zum Berufsbild UX/Usability

Im Bereich der User Experience gibt es nicht das eine Berufsbild. Vielmehr handelt es sich um ein breites und diverses Berufsfeld. Warum die Job-Bezeichnung „UX-Designer“ daher eine blöde Idee ist, verrät Clemens Lutsch.

Beim diesjährigen Future of Industrial Usability holen wir mit Prof. Clemens Lutsch unter anderem das Thema Berufsbild UX/Usability auf die Bühne. (Bild: Vogel Communications Group)

User Experience (UX) ist weitaus mehr als eine Rolle oder ein Beruf. Es ist ein facettenreiches Berufsfeld mit einer Vielzahl von Spezialisierungsmöglichkeiten. Haben Sie sich jemals gefragt, warum es so schwierig ist, zwischen den vielen Aspekten von UX zu unterscheiden? Oder warum viele Stellenanzeigen im UX-Bereich oft nach dem „UX-Einhorn“ suchen, das scheinbar alles beherrscht?

Dieser und weiteren Fragen geht der Vortrag Berufsbild UX/Usability von Prof. Clemens Lutsch am 23.10.2023 bei Future of Industrial Usability nach.

Warum ist das ein Thema?

Das Thema ist doppelt relevant, weil es nicht nur UX-Professionals dabei hilft, ihre Stärken und Schwerpunkte besser zu kommunizieren. Es bietet auch Arbeitgebern Orientierung, wenn es darum geht, die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten für ihre Teams und Projekte zu finden.

Drei Schlüsselaspekte des Vortrags:

Die 12 Fokus-Areas im Berufsbild UX/Usability

Wie diese Bereiche zur professionellen Weiterentwicklung im UX-Feld beitragen

Wie sie im Recruiting genutzt werden können, um die passendsten Kandidaten zu identifizieren

Der Vortrag vermittelt einen tiefen Einblick in die verschiedenen Fokus-Areas von UX und erklärt, wie sie miteinander in Beziehung stehen. Zudem lernen Sie, wie Sie Dritte über die verschiedenen Aufgaben und Ergebnisse dieser Bereiche informieren können. Und vielleicht werden Sie am Ende zustimmen, dass die Bezeichnung "UX-Designer" tatsächlich nicht die ganze Geschichte erzählt.

