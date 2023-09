Online-Service Lebensdauer 3D-gedruckter Verschleißteile berechnen

Igus erweitert sein 3D-Druck-Angebot für verschleißfeste und schmierfreie Sonderteile um einen zusätzlichen Service: neben der Preisberechnung und der Machbarkeitsanalyse kann jetzt auch vorab die Lebensdauer in wenigen Sekunden online berechnet werden.

Für die Lebensdauerberechnung muss der Nutzer die Gleitfläche seines Teils per Mausklick auswählen und ein paar Anwendungsparameter eingeben. Daraufhin ermittelt der 3D-Druck-Service automatisch eine Lebensdauerabschätzung. (Bild: Igus)

Über seinen Online-3D-Druck-Service bietet Igus kundenindividuelle Verschleißteile an. Dabei lädt der Anwender auf der Website die STEP- oder STL-Datei seines Wunschproduktes hoch und bekommt die Fertigungsmöglichkeiten, passende Materialien und Veredelungen angezeigt. Außerdem gibt das Tool Auskunft über die Kosten, Machbarkeit und Lieferzeit. Jetzt hat Igus auch die Lebensdauerberechnung in den 3D-Druck-Service integriert. Sie soll die Entscheidung für das passende Material erleichtern.

Wie Igus mitteilt, basieren die Daten für den Lebensdauerrechner auf ausführlichen Testreihen im hauseigenen Labor in Köln. Hier entwickelt und forscht igus an neuen Kunststoffen und Produkten. Für den 3D-Druck stehen vier SLS-Materialien, zehn Tribofilamente und das neue iglidur Resin i3000 zur Verfügung. Für die Lebensdauerberechnung müsse der Nutzer einfach die Gleitfläche seines Teils per Mausklick auswählen und ein paar Anwendungsparameter eingeben. Daraufhin ermittelt das Online-Tool automatisch eine Lebensdauerabschätzung, heißt es.

