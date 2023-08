KI marschiert voran Kyndryl und Microsoft pushen generative KI der Enterprise-Klasse

Um Unternehmen dabei zu helfen, den Einsatz generativer KI zu erkunden, wird ein neues KI-Readiness-Programm unter der Leitung von Kyndryl Consult gestartet. Erfahren Sie hier, worum es genau geht.

Kyndryl und Microsoft arbeiten jetzt intensiver zusammen, damit die Möglichkeiten der generativen künstlichen Intelligenz erweitert werden und Unternehmen einfacher in den Genuss derselben kommen können. Hier erklärt Kyndryl, was man vorhat ... (Bild: Tierney - stock.adobe.com)

Kyndryl und Microsoft kooperieren jetzt, um Möglichkeiten der generativen künstlichen Intelligenz den Unternehmen in der Microsoft-Cloud einzuführen. Durch die Nutzung des Joint Innovation Centers im Rahmen der Partnerschaft, des wachsenden Patentportfolios von Kyndryl in den Bereichen Daten und KI, sowie aufgrund des Zugangs zu Microsoft 365 Copilot, Azure Open-AI Service und Microsoft-Fabric würde man schnell neue generative KI-Innovationen entwerfen, entwickeln und vorantreiben können, heißt es weiter. Um die Weiterentwicklung neuer KI-Funktionen zu beschleunigen, verpflichtet sich Kyndryl auch, die Kyndryl-University für Microsoft zu nutzen, um Tausende von Kyndryl-Mitarbeiter in der neuen Microsoft-KI-Technik zu schulen. Hochqualifizierte Kyndryl-Experten helfen dann dabei, neuen und bestehenden Kunden eine vertrauenswürdige Datengrundlage aufzubauen und die Komplexität des Einsatzes neuer generativer KI-Möglichkeiten zu bewältigen.

Das sind die Vorteile einer generativen KI der Enterprise-Klasse:

Kollaborative Innovation: Anwender können Kyndryl-Vital und die gemeinsamen Innovationszentren von Microsoft und Kyndryl nutzen, um benutzerdefinierte Anwendungsfälle zu erkunden. Gemeinsam können so neue Möglichkeiten identifiziert werden, die generative KI im Unternehmen zu nutzen, um mehr Geschäftswert zu generieren;

Verbesserte Kunden- und Mitarbeitererfahrung: Mit seinem Know-how bei der Verwaltung komplexer IT-Umgebungen wird Kyndryl neue Techniken testen und branchenspezifische Modelle, Anwendungsfälle und Systeme entwickeln. Sie sollen auf den bestehenden Fähigkeiten aufbauen, um bei der Verbesserung der Automatisierung zu helfen.(Bemerkenswert sei, dass Kyndryl Kunden und sich selbst dabei unterstützt habe, KI nebst virtuellem Assistenten zu nutzen, um Problembeschreibungen automatisch zusammenzufassen. Relevante Informationen konnten so dynamisch angezeigt werden, um die Effizienz und die Antwortraten zu verbessern);

Aufbau einer starken Datengrundlage: Kyndryl hilft Anwendern, um „End to End“-Services bereitzustellen. Das erstrecke sich vom Aufbau einer vertrauenswürdigen Datengrundlage und -architektur bis hin zur Verwaltung der Kundendaten vom Zeitpunkt der Erstellung bis zum Zeitpunkt der Nutzung. Die Datenqualität und die Zuverlässigkeit würden so erhöht;

Ausführung & Management: Kyndryl nutzt sein Know-how in den Bereichen Daten- und KI-Architektur. Man will maßgeschneiderte Frameworks für Anwender bereitstellen, um mehr Werte aus Daten zu ziehen und KI-Erkenntnisse in großem Maßstab verantwortungsvoll zu generieren.

Weil größere Datenmengen und Analysen mehr Rechenleistung erforderten, werde Kyndryl-Bridge es ermöglichen, das Anwender komplexe Technologien durch Dienste wie „AIOps“ und „FinOps“ einfach zu verwalten. Und KI soll dabei genutzt werden, um dabei zu helfen, die Geschäftsziele günstig, transparent und sicher zu erreichen. Kyndryl wird seine fortschrittlichen Lieferfunktionen im Zuge dessen auch weiterhin durch zusätzliche generative KI-Dienste erweitern.

Die strategische Partnerschaft mit Microsoft ist übrigens Kyndryls erste globale strategische Allianz, nachdem es ein unabhängiges börsennotiertes Unternehmen wurde.

