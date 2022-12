Digitalisierung Kugelsichere Weste mit IoT-Technologie

In potenziell gefährlichen Berufen kann es im Notfall um jede Sekunde gehen, um Leben zu retten. Eine neue Hightech-Weste wird nun in der Schweiz eingesetzt.

Die Technologie wurde von den Forschungs- und Entwicklungsingenieuren von Wearin entwickelt und im Mai 2022 erfolgreich auf europäischer Ebene im Rahmen von Übungen zur Erstversorgung im Falle einer Großkatastrophe getestet. (Bild: Wearin)

Das Unternehmen Wearin hat kugelsichere Westen mit IoT-Technologie ausgestattet und an die Sicherheitsfirma SOS Cash & Value ausgeliefert. Laut einer Mitteilung sind die Kuriere mit den Westen nun in der gesamten Schweiz tätig.

Die Westen wurden von Wearin mit Umgebungs- und Biometrie-Sensoren ausgestattet, die mit der Sicherheitszentrale am Sitz der Sicherheitsfirma in Vernayaz (Wallis) verbunden sind. Mithilfe eines Dashboards können die Mitarbeiter dort ihre Kuriere in Echtzeit beobachten. Die Algorithmen des Systems verknüpfen die biometrischen Daten, die Bewegungsdaten, die Beschleunigung und die Position innerhalb und außerhalb des Panzerwagens der Kuriere.

Nimmt das System eine ungewöhnliche Situation wahr, schlägt es Alarm. Dabei kann es erkennen, wenn etwa ein Kurier am Boden liegt oder der Stresslevel steigt. Zur Zielgruppe des Unternehmens gehören laut eigenen Angaben auch Polizeikräfte, Feuerwehrleute und Ersthelfer oder Mitarbeiter, die bei ihrer Arbeit in der Logistik oder im Baugewerbe auf sich allein gestellt sind.

