Studie Gartner Hype Cycle: Hohe Erwartungen an generative KI

Künstliche Intelligenz wird einen tiefgreifenden Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft haben. Doch auch andere Entwicklungen sollten Unternehmen an der Technikfront im Blick behalten.

Das massive Vortraining und die Skalierung von KI-Grundmodellen, die virale Akzeptanz von Conversational Agents und die Verbreitung von generativen KI-Anwendungen läuten eine neue Phase der Mitarbeiter-Produktivität und maschineller Kreativität ein. (Bild: TensorSpark - stock.adobe.com)

Das Marktforschungsunternehmen Gartner hat generative künstliche Intelligenz als eine der wichtigsten neuen Technologien benannt. Laut einer Mitteilung wird sie voraussichtlich innerhalb von zwei bis fünf Jahren einen transformativen Nutzen erzielen. Generative KI-Anwendungen könnten dann eine neue Phase der Mitarbeiter-Produktivität und maschinellen Kreativität einläuten.

Veröffentlicht wurden die Analysen von Gartner im sogenannten „Hype Cycle for Emerging Technologies“. Er fasst die wichtigsten Erkenntnisse aus den mehr als 2.000 Technologien und angewandten Frameworks, die Gartner jedes Jahr untersucht, zusammen. Diese Technologien haben laut dem Unternehmen das Potenzial, in den nächsten zwei bis zehn Jahren einen transformativen Mehrwert zu erzielen.

Generative künstliche Intelligenz (KI) befindet sich auf dem Peak der hohen Erwartungen im Hype Cycle for Emerging Technologies 2023. (Bild: Gartner)

So geht Gartner etwa davon aus, dass bis 2025 etwa 10 Prozent der produzierten Daten von KI generiert wurden. Aktuell liegt der Anteil bei einem Prozent. Auch bis 2025 sollen etwa 30 Prozent der Unternehmen eine KI-gestützte Entwicklungsstrategie etabliert haben. 2021 lag dieser Wert bei 5 Prozent. Inhalte für das Marketing werden bis 2025 zu 30 Prozent von KI generiert, wobei der Mensch dabei laut Gartner ein wichtiger Faktor bleibt. Den ersten Kinofilm, der zu 90 Prozent von KI generiert wurde, erwarten die Analysten bis 2027.

Neben neuen KI-Technologien werde auch die Developer Experience in den kommenden Jahren entscheidende Veränderungen erfahren. Laut Gartner werde sich vor allem die Interaktion zwischen einem Entwickler, seinen Tools, den Plattformen und seinen Mitarbeitern verändern. Dies geschehe etwa durch KI-gestütztes Software Engineering oder API-zentriertes SaaS.

Sicherheitsmanagement für KI

Die Cloud und vor allem Cloud Computing werde in den nächsten zehn Jahren zum maßgeblichen Faktor für innovative Geschäftsideen. So werde bei den Entwicklern vor allem die Kostenoptimierung bei der Nutzung von Cloud-Anwendungen stärker in den Fokus gerückt. Auch Themen wie Nachhaltigkeit, Industry Cloud Platforms und der offene Standard Web Assembly werden entscheidende Rollen einnehmen.

Das Thema Cybersicherheit werde sich in Zukunft vor allem auf die menschliche Komponente konzentrieren. Menschen sind laut Gartner die Hauptursache bei Datenlecks oder Sicherheitsverstößen in einem Unternehmensnetzwerk. Auch ein strenges Vertrauens-, Risiko- und Sicherheitsmanagement für KI (KI Trism) sowie eine Cybersecurity Mesh Architektur und generative Cybersecurity KI seien künftige Trends.

