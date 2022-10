Glücksbringer Künstliche Intelligenz schafft ultimative Milchschokolade

Wussten Sie, dass es tatsächlich eine Milchschokolade gibt, in der die Geschmäcker aller vereint sind? Das behauptet jedenfalls das Unternehmen Valio. Und das hat seinen Grund, wie wir hier berichten.

KI versüßt das Leben! So sieht die alle glücklich machende Milchschokolade aus, behauptet das finnische Lebensmittelunternehmen Valio. Künstliche Intelligenz hat bei ihrer Erschaffung geholfen. Hier erläutert Valio, was dahintersteckt. (Bild: Valio)

Die geschmacklichen Vorzüge von über einer Million Schokoladenliebhabern wurden mithilfe von künstlicher Intelligenz ausgewertet, um eine Schokolade zu kreieren, die quasi allen schmeckt, berichtet jetzt Valio, ein finnisches Molkerei- und Lebensmittelunternehmen. Das sei nicht trivial, denn die Erwartungen von Schokoladenkonsumenten seien im Wandel. Zur Erfüllung der Bedürfnisse und als Reaktion auf steigende Gesundheitsprobleme wurde die Milchschokolade der Zukunft nun mithilfe eines einzigartigen Milchpulver kreiert, wie es weiter heißt. Das Ganze nennt Valio „The Bar“. Es sei ein Milchschokoladenkonzept, das die sich ändernden Vorlieben der Schokoladenliebhaber vereine und dabei 30 Prozent weniger Zucker enthalte, denn speziell den Zucker lehnten die modernen Schleckermäuler heute ab. Auch vor Laktose brauche sich keiner fürchten. Das Milchpulver-Konzept Valio-Bettersweet ermöglicht die Zuckerverringerung, indem sie die Proteine der Milch nutzt und dadurch den Bedarf an zugesetztem Zucker reduziert. Die 30-prozentige Zuckerreduzierung sei aber nur der Anfang, denn Valio arbeite bereits daran, Zucker komplett vermeiden zu können.

Weniger Zucker, keine Laktose, voller Schokogeschmack

Weil Milch die Hauptzutat von Schokolade ist, hat sich Valio bei der Präsentation des Geschmacks der Zukunft der künstlichen Intelligenz (KI) bedient. Um an Informationen zu kommen, nutzte Valio soziale Medien, heißt es unter anderem. Denn Pionierarbeit in der Milchindustrie heiße heute lernen, wie Technologie in der Produktentwicklung von Milchbestandteilen genutzt werden könne. Anfangs hat das Unternehmen mithilfe von künstlicher Intelligenz über 1,5 Millionen öffentliche Diskussionen über Milchschokolade in den sozialen Medien aus der ganzen Welt analysiert und hunderte von Menschen zu Ihren Vorlieben bezüglich Schokolade befragt. Die KI wurde von dem finnischen Unternehmen Aiwo Digital in Zusammenarbeit mit dem Consumer Insight-Team von Valio entwickelt. Die Rezeptur von „The Bar“ basiere dabei auf der KI-Analyse der Gedanken, des Verlangens und der Geschmacksvorlieben der Befragten. Valio entwickelte aus den Ergebnissen gemeinsam mit den lokalen Chocolatiers des Unternehmens Kultasuklaa, was auch zeigen soll, dass Valio nicht auf die Herstellung von Schokolade umgestellt hat. „The Bar“ sei vielmehr ein Nachweis dessen, was die ultimative Milchpulvermixtur eines Molkereiunternehmens erreichen könne und wie die Zukunft von Milchschokolade aussehen könnte, die zwar weniger Zucker beinhalte, der Geschmack aber nicht leide. Außerdem enthält sie keine Laktose, wie Valio betont.

Traumschokolade besteht aus fünf „Emotionsschichten“

Die Ergebnisse zeigten leise Signale und aufkommende Milchschokoladen-Trends mit zwei wichtigen Schlussfolgerungen. Erstens gibt es keine einzige Lieblingsschokolade bezüglich Geschmack, Füllung oder Größe, da Verbraucher unterschiedliche Milchschokoladen in unterschiedlichen Situationen genießen möchten. Zweitens möchten Verbraucher sich Milchschokolade mit gutem Gewissen gönnen. Der Geschmack und die Süße sind sehr wichtige Faktoren, allerdings wünschen Verbraucher gleichzeitig eine gesündere Milchschokolade, die auf natürliche Weise weniger Zucker enthält.

„The Bar“, die ultimative Traumschokolade, besteht aus fünf unterschiedlichen Schichten, erklärt Valio. Jede Schicht könne ein bestimmtes Bedürfnis befriedigen. Das klappt mit dem besonderen Milchpulverkonzept Valio-Beetersweet auch noch laktosefrei und zuckerreduziert. (Bild: Valio)

Die Rezeptur für die „gesündere“ Traumschokolade, die per KI konzipiert wurde, basiert auf fünf unterschiedlichen, zuckerrreduzierten Schokoladensorten, verrät Valio. Jede Schokolade unterscheide sich in Geschmack und Textur, um den unterschiedlichen Bedürfnissen zu entsprechen – Hunger, Verlangen, Entspannung oder Freude. Von Biss zu Biss würden neue Empfindungen aufgedeckt, die sich schrittweise aufeinander aufbauten. Das von professionellen Designern entworfene topografische Design der Super-Schokladentafel soll es außerdem ermöglichen, dass die Schichten leicht voneinander getrennt werden können, um sie dann zum richtigen Zeitpunkt genießen zu können. Jede Milchschokoladenschicht stehe für unterschiedliche Situationen im Leben, merkt Valio an. Es gibt den einfachen Milchschokoladengeschmack, doch die anderen Schichten sind mit Nüssen, Kokosnuss und Keks-Crunch veredelt.

(ID:48675123)