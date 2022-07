IoT-Security Kubernets-Risiken: Hardware, API-Server und Container schützen

Die Kubernets-Plattform wird häufig eingesetzt, aber ohne die richtigen Sicherheitsmaßnahmen ist sie jedoch mit Risiken verbunden. Welche Risiken es gibt und wie Sie sich davor schützen können, zeigen drei Szenarien.

IoT-Plattformen haben viel Potenzial, aber bringen auch immer ein Sicherheitsrisiko mit sich. Um sich abzusichern, kann es helfen, Best-Practice-Ansätze zu betrachten. (Bild: gemeinfrei // Pexels )

Geschwindigkeit und Agilität sind in der modernen Softwareentwicklung von großer Bedeutung. Daher wird auch die Containertechnologie immer häufiger genutzt. Für die Verwaltung der containerisierten Workloads und Services hat sich dabei Kubernetes als der De-facto-Standard herauskristallisiert.

Unter Sicherheitsaspekten bringt die Kubernetes-Orchestrierungsplattform allerdings identitätsbezogene Herausforderungen mit sich, die frühzeitig im Entwicklungsprozess adressiert werden sollten. Aktuell gibt es drei wichtige Bereiche, die innerhalb von Kubernets bedroht sind. Worauf Unternehmen bei einem echten DevSecOps-Ansatz achten sollten, fasst der Identity-Security-Anbieter Cyberark zusammen:

1. Kubernetes-Risiko: Hardware

Unabhängig davon, ob Kubernetes im eigenen Rechenzentrum oder in einer von einem Drittanbieter verwalteten Cloud ausgeführt wird, ist immer noch eine Hardware-Plattform erforderlich. Sobald ein Angreifer Zugriff auf die virtuelle Maschine hat, auf der Kubernetes läuft, und sich Zugang zu Root-Rechten verschafft, kann er auch Kubernetes-Cluster attackieren.

Um dies zu verhindern, gibt es folgende Best-Practice-Ansätze:

Die Durchsetzung des Least-Privilege-Prinzips leistet einen entscheidenden Beitrag zum Schutz der Hardware, die sowohl Kubernetes als auch den Containern selbst zugrunde liegt. Virtuelle Maschinen sollten mit dem geringsten Umfang von Privilegien bereitgestellt werden (also nur mit denen, die aus funktionalen Gründen zwingend erforderlich sind), um es Angreifern zu erschweren, einen Root-Zugriff zu erhalten.

Credentials müssen regelmäßig rotiert werden, wobei auch die Nutzung einer automatisierten Vault-Lösung sinnvoll ist, um den Schutz weiter zu erhöhen, ohne den Aufwand zu vergrößern.

2. Kubernetes-Risiko: Kubernetes API Server

Abgesehen von den physischen Maschinen muss auch die Kubernetes-Control-Plane gesichert werden. Über sie ist ein Zugang zu allen Containern möglich, die in einem Cluster laufen – einschließlich des Kubernetes-API-Servers, der als Frontend fungiert und die Benutzerinteraktion innerhalb des Clusters erleichtert.

Ein Angriff auf den API-Server schwerwiegende Folgen haben. Selbst einzelne gestohlene Secrets oder Credentials können verwendet werden, um die Zugriffsrechte und Privilegien eines Angreifers zu erweitern. Eine zunächst kleine Schwachstelle kann sich damit schnell zu einem netzwerkweiten Problem entwickeln.

Zu den Security-Best-Practices zählen:

Zur Risikominimierung sollten Unternehmen zunächst Endpunkte gegen den Diebstahl von Anmeldeinformationen und Malware-Bedrohungen absichern. Besonders relevant sind dabei lokale Rechner, die von Benutzern mit administrativen Rechten in Kubernetes verwendet werden.

Eine Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für den Zugriff auf Kubernetes-API-Server ist unverzichtbar. So kann ein gestohlenes Credential nicht für den Kubernetes-Zugang verwendet werden.

Sobald User in Kubernetes authentifiziert sind, können sie auf alle Ressourcen innerhalb des Clusters zugreifen. Die Verwaltung von Berechtigungen ist deshalb von entscheidender Bedeutung. Mit einer rollenbasierten Zugriffskontrolle kann ein Unternehmen sicherstellen, dass die Benutzer nur die wirklich benötigten Zugriffsrechte erhalten.

Das Least-Privilege-Prinzip sollte auch über Kubernetes-Service-Accounts hinweg durchgesetzt werden, die bei der Einrichtung eines Clusters automatisch erstellt werden, um die Authentifizierung von Pods zu unterstützen. Ebenso wichtig ist ein regelmäßiges Rotieren der Secrets, um die Zugriffsmöglichkeiten für diejenigen zu unterbinden, die sie nicht mehr benötigen.

3. Kubernetes-Risiko: Container

Pods und Container sind die Bausteine eines Kubernetes-Clusters und enthalten die für die Ausführung der Anwendung erforderlichen Informationen. Innerhalb dieses Container-Ökosystems und -Workflows gibt es mehrere potenzielle Schwachstellen. Dazu zählen etwa ein ungesicherter Zugang zur Container API oder zum Container Host sowie nicht geschützte Image Registries.

Für die Container-Sicherheit empfehlen sich folgende Best Practices:

Secrets dürfen weder in Code noch in ein Container-Image integriert werden. Ansonsten hat jeder mit Zugriffsmöglichkeit auf den Quellcode zum Beispiel auch Zugang zu Informationen in Code-Repositories.

Mit einer rollenbasierten Zugriffskontrolle, einer Beschränkung des Secret-Zugriffs auf die Prozesse innerhalb eines bestimmten Containers und einer Löschung nicht mehr benötigter Secrets werden die Sicherheitsrisiken deutlich minimiert.

Die Secret-Nutzung einschließlich Rotation oder Deaktivierung sollte protokolliert werden. Von Vorteil ist überdies eine zentrale Secrets-Management-Lösung, die die automatische Verwaltung und Sicherung von vertraulichen Zugangsdaten ermöglicht.

Entwickler mit Self-Service-Funktionen unterstützen

„Wendet ein Unternehmen diese Best Practices an, kann es die Sicherheit in der gesamten Kubernetes-Umgebung signifikant verbessern“, fasst Michael Kleist, Area Vice President DACH bei Cyberark zusammen. „Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, Entwickler mit Self-Service-Funktionen in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen, etwa im Hinblick auf das Code-Scanning. Damit können sie komfortabel und schnell einen weiteren Beitrag zur Erhöhung der Kubernetes-Sicherheit leisten.“

(ID:48310123)