Formnext Start-up Challenge 2023 Kreative und nachhaltige Geschäftsideen gesucht

In diesem Jahr wird die internationale „Formnext Start-up Challenge“ bereits zum neunten Mal junge und innovative Unternehmen aus der Welt der Additiven Fertigung auszeichnen. Start-ups mit kreativen und nachhaltigen Geschäftsideen können sich bis zum 14. Juli 2023 bewerben.

2022 haben die Unternehmen Photosynthetic (Niederlande), Lattice Medical (Frankreich), Rivelin Robotics (GB), Spherecube (Italien) und Alpha Powders (Polen) gewonnen. Der AM Ventures Impact Award ging ebenfalls an Lattice Medical. (Bild: Mesago / Marc Jacquemin)

Die Formnext – Messe für additive Fertigung und industriellen 3D-Druck – ruft zur Start-up Challenge 2023 auf. Teilnehmen können Unternehmen, die innerhalb der vergangenen fünf Jahre gegründet wurden, ein marktfähiges Produkt vorweisen können und deren Jahresumsatz unter zehn Millionen Euro liegt. Ausgeschlossen sind Start-ups, die bereits ein Paket für die Start-up Area gewonnen oder einen Mehrheitsgesellschafter mit mehr als zehn Millionen Euro Jahresumsatz haben. Wie der Veranstalter Mesago mitteilt, werden neue, kreative und tragfähige Geschäftsideen prämiert. Die fünf Sieger werden im September 2023 bekannt gegeben.

Neben dem 3D-gedruckten Award erhalten die Sieger von der Formnext ein allumfassendes Messe- und Marketingpaket für die vom 07. – 10.11.2023 stattfindende Formnext 2023. Dazu zählt unter anderem ein voll ausgestatteter Ausstellungsstand auf der Start-up Area der Formnext 2023 sowie die Einbindung in die weltweiten PR-Aktivitäten der Formnext. Außerdem können die Sieger an einem Pitch-Event im Rahmen der Formnext auf der Industry Stage inkl. Liveübertragung von Formnext.TV teilnehmen, bei dem sie die Chance haben, Investoren, Unternehmen und Kunden bei einer kurzen Präsentation von ihren Produkten oder Dienstleistungen zu überzeugen.

Darüber hinaus spielt bei der Formnext Start-up Challenge auch das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. So zeichnet zusätzlich der mit 5.000 Euro dotierte AM Ventures Impact Award junge Unternehmen aus, die in diesem Feld entscheidend vorangehen.

Das waren die Sieger der Formnext Start-up Challenge 2022

