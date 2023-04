Rapidtech 3D 2023 Kongressmesse zum 3D-Druck bietet volles Programm

Vom 9. bis 11. Mai findet in Erfurt die Rapidtech 3D 2023 statt. Bei dem stark nach Branchen gegliederten Fachkongress und der Ausstellung dreht sich alles um die additive Fertigung.

Bereits zum 19. Mal findet die Rapidtech 3D in Erfurt statt. (Bild: Christian Seeling - Messe Erfurt)

Der Fachkongress ist auch 2023 das Herzstück der Rapid.Tech 3D. Wie die Messe Erfurt mitteilt, wurden seine Inhalte noch gezielter auf die Bedürfnisse von Anwendern zugeschnitten. So greifen beispielsweise die zwei neuen Fachforen Chemie & Verfahrenstechnik sowie Nachbearbeitung & Qualitätssicherung genau die Themen auf, welche Nutzer additiver Technologien gegenwärtig am meisten umtreiben: die Gewährleistung sicherer durchgängiger AM-Prozessketten.

Keynote-Vorträge von Automobil-, Energie- und Wehrtechnikspezialisten

Keynote-Vorträge bilden jeweils den Auftakt für das Kongressprogramm an allen drei Tagen. Hier werden die Anwendungsfelder von Additive Manufacturing in den Bereichen Mobilität, Energie und Wehrtechnik beleuchtet. David Abate und Franco Pinna von Ferrari eröffnen mit ihrer Keynote die Rapid.Tech 3D am 9. Mai 2023. Die Ferrari-Manager berichten über den Einsatz von Additive Manufacturing (AM) beim italienischen Sport- und Rennwagenhersteller. Die zweite Keynote am 9. Mai kommt von Diehl Defence. Entwicklungsingenieurin Anja Rupprecht und der Fachteamleiter des Bereiches Strukturwerkstoffe Markus Bähr zeigen auf, dass AM auch bei der Entwicklung und Fertigung moderner Wehrtechnik eine wichtige Rolle spielt und wie die additive Fertigung über mehrere Standorte sinnvoll strukturiert werden kann.

Der visionäre Automobildesigner Frank M. Rinderknecht eröffnet den zweiten Tag der Rapid.Tech 3D. Der Chef des Schweizer Unternehmens Rinspeed setzt mit seinem Team und vielen Partnern zukunftsweisende Ideen in zum Teil spektakuläre Konzeptfahrzeuge um. Digitale und additive Technologien spielen dabei eine wesentliche Rolle. In seinem Vortrag spricht er die Auswirkungen einer sich verändernden Mobilität auf Funktion und Design von Fahrzeugen an. Einen zukunftsgerichteten Blick verspricht auch die zweite Keynote des Tages. Jurjen Meeuwissen, Senior Research Scientist/Project Leader bei Shell, spricht über den 3D-Druck von Katalysatoren. Er zeigt auf, wie Shell die die Herstellung poröser Strukturen in seinem Forschungszentrum in Amsterdam angeht.

Die Keynote am Abschlusstag der Rapid.Tech 3D hält Dr. Steffen Beyer von der Ariane Group. Der Manager referiert über die Nutzung von Direct Energy Deposition (DED)-Prozessen zur Herstellung von Brennkammerkomponenten für Raketentriebwerke.

Kongress bietet mit neun Fachforen eine breit aufgestellte Informationsplattform

Der dreitägige Fachkongress bietet mit vertiefenden Vorträgen Einblicke in neueste AM-Anwendungen und -Entwicklungen in Industrie und Wissenschaft. Er gliedert sich in neun Fachforen auf:

Mobilität

Medizin

Luftfahrt

Design

Software & Prozesse

Innovationen in AM

AM Wissenschaft

Chemie & Verfahrenstechnik

Nachbearbeitung & Qualitätssicherung

Das Forum Education findet erstmals am 10.5.2023 statt und bietet sechs Workshops zum Thema Bildung.

Interaktive Diskussionsrunden sollen Themen in kleiner Runde vertiefen

Neu ist auch der AM ExpertenTreff. Diese interaktiven Diskussionsrunden finden mit einem Table Captain und mehreren Experten mit direktem Einbezug der daran teilnehmenden Kongressgäste statt. Sie dienen dem fachlichen Austausch und Netzwerken und sollen ein Thema in kleiner Runde vertiefen. Die drei Themen lauten:

Plattformökonomie // Neue Geschäftsmodelle in AM

Additive Manufacturing - ein Mehrwert für den Werkzeugbau!

Globale Regularien für AM

Ausstellung mit Sonderschauflächen

Rund 90 Aussteller zeigen auf der Fachausstellung ihre Lösungen rund um die additive Prozesskette. Unter den Ausstellern befinden sich international agierende Unternehmen wie Arburg, Farsoon, FIT, Stratasys, Toolcraft oder Trumpf. Neben etablierten Anbietern und Anwendern industrieller 3D-Druck-Technik und -Leistungen gibt die Rapidtech 3D auch 2023 Start-ups sowie innovativen Hochschul-Projekten mit der Start-up Area und der Additive Area eine Bühne. Ebenso bilden die 3D-Druck-Kompetenzen Indiens einen Schwerpunkt. So wird es beispielsweise einen indischen Gemeinschaftsstand geben. Die 3D Printing Conference findet als offenes Vortragsforum inmitten der Fachausstellung kostenfrei statt. Zum Netzwerken bieten sich das Welcome-BBQ am Vorabend, zwei Abendveranstaltungen und das tägliche Mittagscatering an.

3D Pioneers Challenge zeigt Finalisten-Exponate

Die 3D Pioneers Challenge (3DPC) wurde zum achten Mal im Rahmen der Rapidtech 3D ausgeschrieben. Die Finalisten stehen bereits fest und ihre Einreichungen können auf der Messe besichtigt werden. Circular Economy wird hier von Grund auf gedacht und durch innovative Materialien mit der Natur als Vorbild realisiert. Die Gewinner werden während der Rapidtech 3D gekürt.

