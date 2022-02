Verlosung KI-Fachbücher zu gewinnen

Industry of Things verlost insgesamt zehn Exemplare des Fachbuchs „Künstliche Intelligenz: Grundlagen, Anwendungsbeispiele und Umsetzungsstrategien für Unternehmen“.

Das Fachbuch „Künstliche Intelligenz“ spannt den thematischen Bogen vom KI-Grundwissen über Use Cases bis hin zu Entwicklungen und Trends. (Bild: VIT)

Künstliche Intelligenz (KI) ist für Wirtschaft, Gesellschaft und Forschung eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. KI-basierte Lösungen finden sich im Unternehmensumfeld mittlerweile in zahlreichen Anwendungsszenarien – etwa vom Customer Experience Management über smarte Produktentwicklung bis hin zu effizienter Logistik. Allerdings herrscht oft noch Unsicherheit bezüglich der Frage, welche Möglichkeiten KI schon heute bietet und was erst in Zukunft möglich wird.

Das Fachbuch „Künstliche Intelligenz: Grundlagen, Anwendungsbeispiele und Umsetzungsstrategien für Unternehmen“ richtet sich deshalb insbesondere an kleine und mittelständische Unternehmen, die sich grundlegend mit KI und potenziellen Anwendungsfeldern befassen wollen. Es will Ängste nehmen und Mut machen, KI als Innovationstreiber wahrzunehmen.

Von Grundlagen bis zu Use Cases

Zum Inhalt des Buches zählt zunächst eine fundierte Einführung in die Grundlagen von KI und neuronalen Netzen. Auf dieser Grundlage zeigen die Autoren Joachim Reinhart, Oliver Mayer und Christian Greiner mögliche Einsatzgebiete sowie mittel- und langfristige Entwicklungen anhand von Praxisbeispielen auf. Zudem werden systemimmanente Risiken und Nebenwirkungen behandelt, um Enttäuschungen bei Entwicklung und Nutzung der Technologie vorzubeugen. Abschließend zeigen die Verfasser pragmatische Wege auf, um KI-Potenziale zu erkennen und umzusetzen.

Zehn Exemplare des 242 Seiten starken Fachbuches gibt es ab sofort auf Industry of Things zu gewinnen. Interessenten müssen dazu lediglich an einer kurzen Umfrage teilnehmen. Das Gewinnspiel endet am 11. März, danach werden die Gewinner unter allen Teilnehmern ausgelost.

ALLE DETAILS ZUM BUCH AUF EINEN BLICK Joachim Reinhart, Oliver Mayer, Christian Greiner Künstliche Intelligenz: Grundlagen, Anwendungsbeispiele und Umsetzungsstrategien für Unternehmen 1. Auflage 2021, 242 Seiten

Preis Taschenbuch: 34,80 EUR

Preis E-Book: 22,80 EUR

ISBN Taschenbuch: 978-3-8343-3511-1

ISBN E-Book: 978-3-8343-6273-5 Hier geht es zum Buch

(ID:48033524)