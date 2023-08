Umfrage Deutschland ist in der KI-Forschung top und beim Einsatz flop

Künstliche Intelligenz gilt als Zukunftstechnologie, die wirtschaftliche Erfolge sichern kann. Doch die deutsche Wirtschaft hinkt beim Einsatz deutlich hinterher.

Für die Umfrage wurden 605 Unternehmen ab 20 Beschäftigten in Deutschland befragt. (Bild: Shutter2U - stock.adobe.com)

Deutschland hat Nachholbedarf beim Einsatz von KI, ist aber in der Forschung gut aufgestellt. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom. Laut einer Mitteilung sehen 24 Prozent der befragten Unternehmen Deutschland in der Forschung zu künstlicher Intelligenz weltweit in der Spitzengruppe. In der Wirtschaft sehen nur 2 Prozent Deutschland als führende Nation beim Einsatz von KI an.

Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst fordert, dass die Stärken aus der Forschung besser ausgespielt werden sollen. „Es genügt nicht, einzelne Leuchttürme und beeindruckend starke KI-Startups in Deutschland zu haben. KI ist eine Querschnittstechnologie und braucht eine breite Basis in der gesamten Wirtschaft. Auch die Politik muss hier mehr tun“, so Wintergerst. Es brauche etwa weniger restriktive Regeln für die Verwendung nicht sensibler Daten. „Es macht wenig Sinn, Milliarden in die KI zu pumpen, ihr dann aber die Daten zu entziehen, ohne die eine KI nun einmal nicht arbeiten kann.“

Aktuell sehen 41 Prozent der Unternehmen die USA als weltweit führend an, 23 Prozent China. Auch bei der Frage, wer 2030 das Technologiefeld KI anführen würde, bleiben die beiden Länder an der Spitze. Deutschland spiele hierbei keine Rolle.

