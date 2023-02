Umfrage Kaum Wissen über IT-Sicherheit bei Angestellten in Deutschland

Mehr als ein Drittel der Arbeitnehmer bewertet die persönliche Kompetenz beim Thema IT-Sicherheit mit „gering” oder „sehr gering”. Jeder zehnte sieht bei sich selbst sehr große Fähigkeiten in diesem Bereich.

Cyberangriffe auf Unternehmen können schnell erfolgreich werden und gravierende Schäden anrichten. Im Ernstfall muss die Belegschaft wissen, was zu tun ist. (Bild: Montri - stock.adobe.com)

Der Sicherheitsdienstleister G Data Cyberdefense hat große Wissenslücken zum Thema IT-Sicherheit bei Angestellten in Deutschland festgestellt. Laut einer Mitteilung sind viele Belegschaften nicht für einen Cyber-Angriff gewappnet.

Gemeinsam mit Statista hat das Unternehmen Arbeitnehmer befragt und dabei herausgefunden, dass 24,4 Prozent sich eine geringe Kompetenz beim Thema IT-Sicherheit zuschreiben. Weitere 9,4 Prozent haben sogar eine sehr geringe Kompetenz angegeben. 39,2 Prozent der Befragten würden sich im Mittelfeld des Wissensspektrums verorten. Im Vergleich zu 2021 stieg der Wert derjenigen, die sich für wenig bis gering qualifiziert halten, um rund 7 Prozent an, so G Data.

Gesundheitswesen als Schlusslicht

Die Werte unterscheiden sich von Branche zu Branche. So ist es wenig überraschend, dass in den Branchen Telekommunikation und Informationsdienstleistungen das meiste Wissen im Bereich IT-Sicherheit angesiedelt ist. Schlusslicht sind dagegen die Bereiche Gesundheit und Soziales.

G Data sieht einen dringenden Handlungsbedarf für Unternehmen. „Vielen Mitarbeitenden in Unternehmen fehlt es an Grundwissen zur IT-Sicherheit. Das ist alarmierend. Cyberkriminelle haben so ein zu leichtes Spiel“, sagt Andreas Lüning, Gründer und Vorstand der G Data Cyberdefense. „Daher ist es wichtig, den Grad an Security Awareness zu steigern und das Personal entsprechend zu schulen. Dies muss Teil eines jeden IT-Sicherheitskonzepts im Unternehmen werden.“

