automation app award 2023 Jetzt bewerben und mit der besten Automatisierungs-App gewinnen!

Sie haben eine pfiffige oder gut gemachte App, die Vertretern der Automatisierungsbrache ihre Arbeit erleichtert? Dann machen Sie noch bis zum 31. Juli mit beim achten automation app award, der die besten Automatisieurungs-Apps auszeichnet.

elektrotechnik AUTOMATISIERUNG ist auf der Suche nach den besten Apps der Automatisierung. Im Fokus steht dabei der Mehrwert der App, der sich beispielsweise durch eine vereinfachte Maschinensteuerung, Fernwartung, Serviceleistung oder Produktkonfiguration ergibt. Jedes Unternehmen aus der Automatisierungsbranche und jede Entwickler-Agentur kann sich mit einer oder mehreren Einreichungen noch bis zum 31. Juli 2023 für den automation app award bewerben. Zentral ist dabei, dass es sich um eine App für die Automatisierungsbranche handelt.

Das sind die Kategorien

Gesucht werden in diesem Jahr die Gewinner in puncto Relevanz, Nutzwert und Usability in den insgesamt sieben Kategorien:

Engineering

Industrial IoT

Robotik

Wartung & Instandhaltung

Virtuelle Welt (AR, VR)

Online-Shop

Nachhaltigkeit & Energieeffizienz

So funktioniert die Bewertung

Ab dem 1. September 2023 werden alle Bewerbungen in einem öffentlichen Online-Voting freigeschaltet. Dies bietet Bewerben eine zusätzliche Möglichkeit, ihre App einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und Unterstützung zu gewinnen. Verliehen wird der automation app award 2023 auf der SPS, der Fachmesse für elektrische Automatisierungstechnik vom 14. bis 16. November 2023 in Nürnberg.

Automatisierungs-Apps einreichen und gewinnen

Sie möchten dabei sein? Hier finden Sie die Ausschreibungsunterlagen und das Bewerbungsformular für den automation app award 2023.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

