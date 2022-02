Elektronik-Architektur Jaguar Land Rover kooperiert mit Nvidia

Der Autohersteller Jaguar Land Rover und Nvidia gehen eine langfristige Partnerschaft ein. Es geht dabei vor allem um Assistenzsysteme im Fahrzeug.

Jaguar Land Rover wird ab 2025 Technik von Nvidia in seinen Modellen einsetzen. (Bild: Nvidia)

Jaguar Land Rover und Nvidia gehen eine mehrjährige Partnerschaft ein, teilen beide Unternehmen mit. Demnach wird ab dem Jahr 2025 jedes Fahrzeug des britischen OEMs mit Technik des Halbleiter- und Software-Entwicklers ausgestattet.

Die Modelle bekommen eine Computer-Plattform auf Basis des System-on-a-Chip „Orin“ von Nvidia. Das Unternehmen soll dazu Software liefern, um Fahrerassistenzsysteme gemäß Level 3 und automatische Parkfunktionen zu ermöglichen. Zum Einsatz komme zudem „Drive Hyperion“, das Sicherheits- und Netzwerksysteme und Umgebungssensoren verbindet.

Das Nvidia-System soll zudem im Interieur für diverse Funktionen genutzt werden, beispielsweise zum Überwachen von Fahrer und Insassen.

Technik zur ADAS-Simulation

Jaguar Land Rover werde außerdem in der Entwicklung Technik und Software von Nvidia nutzen, um KI-Modelle zu trainieren und um Simulationen in Echtzeit durchzuführen. Die Durchgängigkeit der im Fahrzeug und in den Entwicklungsabteilungen eingesetzten Technik soll helfen, neue Funktionen, etwa durch Updates, schnell auszurollen.

Jaguar Land Rover betont, das Nivida nicht Zulieferer sondern Partner in diesem Projekt sei. Damit beschreiten die beiden Unternehmen einen ähnlichen Weg, wie zuletzt Bosch und Cariad (VW). Die beiden Kooperationen zeigen zudem, dass der Fokus zunehmend darauf gelegt wird, Software über mehrere Produktlinien hinweg wiederzuverwenden.

(ID:48015204)