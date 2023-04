Smarter Fertigen Itac und Brose automatisieren die SMT-Fertigung gemäß Industrie 4.0

Kürzere Durchlaufzeiten und weniger Fehler soll bei Brose ein Projekt mithilfe einer IIoT-Plattform von Itac bringen. Gleich mehrere Industrie-4.0-Anwendungen sollen optimiert werden.

Brose und Itac wollen per IIoT-Plattform mit Edge-Lösungen die Durchlaufzeiten und die Fehler bei der SMT-Fertigung von Elektronikkomponenten optimieren. Lesen Sie hier, was die beiden Experten vorhaben. (Bild: Brose)

Der Automobilsektor steht vor einem epochalen Wandel, sagt der MES/MOM-Spezialist Itac. Noch nie zuvor habe die Branche vor solch gravierenden Veränderungen innerhalb des Wettbewerbs gestanden, die Produkte und Prozesse zeitgleich betreffen würden. E-Mobilität, autonomes Fahren und Shared Mobility, diese und weitere Entwicklungen verändern aktuell den Markt. Abhilfe soll die Digitalisierung bringen. Dabei müssen aber auch Aspekte beachtet werden, wie Zertifizierungen, Zurückverfolgbarkeit und individuelle Kundenbedürfnisse. Die Umsetzung darf mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit aber auch nicht zu lange dauern. Brose und Itac wollen versuchen, diesen Spagat zu meistern. Zunächst werden zwei Werke von Brose im Rahmen des Pilotprojektes mit der IIoT-Plattform und den Edge-Lösungen von Itac ausgestattet.

Daten sind neuer Treibstoff für den Automobilsektor

Um bei dieser Veränderungsgeschwindigkeit weiterhin eine führende Rolle einzunehmen, setzt der Automobilzulieferer Brose auf Transparenz und einen hohen Digitalisierungsgrad in seiner Fertigung. Ein Ziel dabei ist es, datenbasierte Entscheidungen treffen zu können. Denn Daten sind auch der neue Treibstoff respektive das Öl für Automobilzulieferer. Die Datenanalyse ist die Basis für Fehlervermeidung, gezielte Handlungen und Vorhersagen für die Zukunft, heißt es weiter. Das Projekt soll dabei helfen, dass Brose das volle Potenzial der verfügbaren Daten voll ausschöpfen könne. Itac bringt dabei das Know-how bezüglich Entwicklung und Einsatz der Infrastruktur und Maschinenanbindung ein. Und Brose besitzt die Produktionsdatenexpertise, damit die entsprechenden Algorithmen entwickelt werden können.

Itac unterstützt Brose dabei durch seine IIoT-Plattform inklusive der Maschinenintegrationsplattform Itac-SMT-Edge (powered by Cogiscan), die der Standardisierung und Zentralisierung von Daten dient. Die anschließende Datenanalyse in Echtzeit und die Weiterverarbeitung derselben übernimmt die Software Itac-IIoT-Edge. Das Analyse-Tool hat unter anderem die Aufgabe, IIoT- mit MES-Daten zu flachen Datenstrukturen zu verbinden und diese Daten in Echtzeit zu analysieren, erklären die Experten. Des Weiteren implementierte Brose das Factory Intelligence Modul von Itac.

Use Cases für die Optimierung der SMT-Fertigung

Durch den Einsatz der beiden Edge-Lösungen als Bestandteile des MOM-Systems (Manufacturing Operations Management) von Itac lassen sich, wie man betont, zahlreiche Use Cases für die fortschrittliche und digitalisierte SMT-Fertigung (surface mounted technology – ein automatischer Lötprozess von Elektronikbauteilen) ausprägen. Zum Beispiel werde von Itac und Brose die AOI-False-Call-Reduzierung durch eine automatisch-optische Inspektion umgesetzt. Der Einsatz von AI/ML-Modellen zur Analyse von AOI-Daten reduziere Falschanrufe. Auch sei auf dieser Basis die Klassifizierung möglich, ob eine geprüfte Leiterplatte echte oder Pseudofehler aufweise.

Darüber hinaus können die SPI-False-Call-Reduzierung zur Lotpasteninspektion und andere Falschanruf-Reduzierungen durchgeführt werden. Auch eine automatische Röntgeninspektion, die eine höhere Prozesssicherheit bei der Kontrolle bestückter Leiterplatten bietet, ist geplant, weil es zu Qualitäts- und Prozessverbesserungen in der Produktion führt.

Alle Anwendungen, die Itac in naher Zukunft und später auf dieser skalierbaren Basis ausprägen werde, verfolgten das Ziel, dass Brose sich dem volatilen Markt agil anpassen und mit höchster Qualität produzieren könne.

