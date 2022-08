IoT IO-Link-Workshop für Einsteiger und Profis

Welche Möglichkeiten bietet IO-Link, welche Produkte sind am Markt erhältlich und was müssen Anwender bei der Arbeit mit der Technologie beachten? Ein Workshop in Kassel soll diese Fragen im September beantworten.

IO-Link und verschiedene Anwendungsmöglichkeiten wurden auch auf der Hannover Messe 2022 gezeigt. Mit IO-Link können zum Beispiel unterschiedliche Sensoren ausgelesen und die Daten anschließend gebündelt werden. (Bild: Sandro Kipar )

Die Nutzerorganisation Profibus veranstaltet am 20. September in Kassel einen Workshop für IO-Link-Anwender. Laut einer Mitteilung richtet sich die Veranstaltung sowohl an Einsteiger als auch an Nutzer, die sich schon sehr gut mit der Technologie auskennen. Ergänzt werde der Workshop durch einen Microfair mit 28 Ausstellern, die sich ebenfalls mit IO-Link befassen.

Laut Profibus können die Teilnehmer des Workshops zu Beginn selbst entscheiden, ob sie Vorträge für Einsteiger oder Kenner von IO-Link hören möchten. In parallelen Sessions werde den Einsteigern ein grundlegender Überblick und Basiswissen vermittelt, wohingegen Kenner technologische Details vorgestellt bekommen.

Neue Anwendungsmöglichkeiten in der Automatisierung

Bei IO-Link handelt es sich um eine einfache und kostengünstige Technologie für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Dies ermögliche neue Anwendungen in der Automatisierung. Neben IO-Link sind außerdem die Ergänzungen IO-Link Safety, IO-Link Wireless und IO-Link Plus verfügbar.

Interessierte können kostenlos an dem Workshop teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage von IO-Link.

